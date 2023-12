Revelan que Milett Figueroa quiso copiar el look de Guillermina Valdés: “A la peluquería llevó…”

Luego de tanto coqueteo e idas y vueltas, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzaron a construir una novedosa historia de amor. Si bien la pareja pasó por una primera crisis hace unos días, a mediados de esta semana se reconciliaron y siguen adelante firmes en romance. Sin embargo, una tercera persona habría llegado a esta historia: Guillermina Valdés.

Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés en mayo del año pasado, poniéndole punto final a una pareja que duró nueve años, con un hijo en común (Lorenzo). Desde entonces el conductor ha estado soltero, pasando a tener una nueva vida en el plano romántico.

Sin embargo, en septiembre, cuando inició la actual temporada del Bailando 2023 en América, el nombre más fuerte que surgió dentro del show fue el de Milett Figueroa, la modelo y actriz peruana de 31 años, vinculada rápidamente a un interés por parte del empresario.

Después de mucho juego de seducción en el programa, finalmente el conductor y la participante dieron un paso adelante y confesaron estar iniciando un romance, que tuvo su primer impasse hace unos días pero dentro del cual ahora todo parece haber vuelto a la normalidad.

Sin embargo, en medio de esta primera crisis de pareja, a un mes de haber comenzado su romance, se dio a conocer el particular pedido que la peruana hizo en una peluquería de Capital Federal a la que acudió para cambiarse el look.

Pepe Ochoa aseguró en DDM que Milett Figueroa llevó una foto de Guillermina Valdés para pedir que le hicieran el mismo color de pelo. Y lo hizo durante un móvil que el programa de Mariana Fabbiani le hacía a la modelo.

El nuevo color de pelo de Milett Figueroa.

“Me confirman desde la peluquería que la primera vez que te acercaste a hacerte el color llevaste una foto de Guillermina Valdés para pedir el mismo color”, le dijo el panelista a la participante del Bailando.

Pero la actriz peruana negó esta versión y respondió: “Me encantaría que me dijeran quién ha dicho eso porque la verdad es que es totalmente falso. Me parece hermosa Guillermina pero jamás me compararía con ninguna otra mujer”. Milett Figueroa habría pedido copiar el mismo color de pelo de Guillermina Valdés.

Luego, buscando reafirmar su teoría, Milett Figueroa sentenció: “Creo que yo soy una persona tan única que no necesito compararme con nadie, me puedo pintar el pelo de cualquier color, todos me quedan bien porque soy camaleónica”.