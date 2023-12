Pía Shaw, durísima contra Horacio Cabak por la pelea con Sofía Jujuy: "Si vos no sos un..."

En los últimos días volvió a estallar con todo el escándalo entre Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, luego de la visita del conductor a PH Podemos Hablar. En las últimas horas, quien se metió fue Pía Shaw.



Todo se originó cuando Horacio Cabak, en el programa de Andy Kusnetzoff, donde dijo que, todo el conflicto se desató cuando, en plena pandemia, Sofía Jujuy no les había avisado que había asistido a una fiesta.

Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez. Foto: captura de TV.



Enterada de estas declaraciones, la modelo y conductora salió con todo a hacer su descargo. “No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo! Dios mío”, remarcó Sofía Jujuy Jiménez.



“Para mí el tema se terminó. Cada uno tiene su manera de trabajar, sus valores y una manera de ver la vida. Yo no estoy acostumbrada al maltrato. Siempre me ocupo y trato de generar buena onda en los grupos, alegría y trabajar con el corazón”, agregó la modelo.



En este contexto, en el programa A la Barbarossa opinaron de la pelea. “Cuando hay un conductor claro, si se trenzan, puede decir: ‘Bueno, basta, se acabó’. Puede poner un paño frío para que la situación no se ponga fea o espesa. Cuando conducen de a dos, en teoría es de a dos. Es más difícil”, sostuvo Carmela Bárbaro.

Pía Shaw opinó del conflicto entre Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez. Foto: captura de TV.



Sin embargo, la palabra más filosa la tuvo Pía Shaw. “Depende de cómo te lleves y de qué clase de persona sos. Si vos no sos un sorete, las cosas funcionan bien. Yo hice dupla con Denise Dumas y la verdad la pasamos increíble. Nos llevamos re bien”, remarcó.



Asimismo, volvió a arremeter contra Horacio Cabak con un fuerte palo. “Trabajé con Mariano Iúdica, con Débora Plager. Cuando vos sos buena persona, las cosas funcionan bien. Buena gente hay en el medio. También hay mala gente”, concluyó.