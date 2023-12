El carpetazo contra Yanina Matorre: “La editaron y…”

En los últimos días se desató una fuerte polémica entre Yanina Latorre y Pampita, luego de que la jurado del Bailando 2023 le diera una devolución desfavorable a Lola Latorre, la hija de la panelista de LAM.



Esta situación hizo enojar muchísimo a la angelita, que descargó su bronca con un furioso y despectivo video en el que cuestionó, de manera muy polémica a la modelo, recordando, de alguna manera, algunos malos momentos que pasó en sus comienzo.



En el video de la polémica, Yanina Latorre apuntó primero contra Ángel de Brito, su amigo y conductor de LAM. “El problema es el siguiente. Yo creo que él ve que baila divino. Es imposible no verlo. Para mí lo de Cami Homs y Coti Romero fue antiguo. Lo de Lola fue distinto y no lo digo porque sea mi hija porque yo soy súper crítica”, sostuvo.



Luego, fue con todo contra Pampita, generando la fuerte polémica. “Lo de Pampita me extraña un poco. Pero bueno, por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Qué sé yo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top. Lo logró, pero le costó. Lola ya nació así, es fina de nacimiento”, remarcó Yanina Latorre.



“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, Lola no se va a levantar a Marcelo (Tinelli), ni va a chapar con Salwe, ni va a garchar a la pista”, agregó luego la panelista de LAM en el video publicado en redes sociales.



“Entonces, ahí hay un punto de quiebre donde ella siempre es solamente baile. Es muy educada. Entonces, claro. En ese candombe vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”, enfatizó Yanina Latorre.

Yanina Latorre, Lola Latorre y Pampita.



No obstante, a raíz de los comentarios y de las conclusiones que se originaron, Yanina Latorre explicó lo que sucedió, contó que Pampita le envió un audio en el que le aseguró que había entendido lo que quiso decir y remarcó que el video viralizado estaba editado.



“Recortaron y editaron, porque la palabra divina no está en el descargo. Dije que me llamaba la atención de Pampita porque la hizo llorar a Lola. Me dio bronca. Dije que no es una crítica, que es divina, que logró todo lo que quería, pero Lola es una aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso”, aseguró Yanina Latorre.