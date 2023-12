El amoroso mensaje que le mandó la ex de Mariano Martínez a su nuevo novio

Camila Cavallo fue uno de los grandes amores que tuvo Mariano Martínez en su vida. Si bien la historia de amor ya quedó atrás, estuvieron juntos casi cuatro años -entre 2016 y 2020- y tuvieron una hija en común, Alma, que cumplió 6 años el pasado mes de junio. Ahora ella blanqueó su nuevo romance: Mario Guerci.

Luego de un considerable tiempo soltera, Camila Cavallo volvió a apostar al amor luego de su historia con Mariano Martínez y por estas horas confirmó estar en pareja con otro de los grandes galanes del mundo del espectáculo.

Camila Cavallo y Mariano Martínez tienen una hija, Alma.

La relación entre la modelo y el actor de Son amores siempre estuvo al borde del escándalo, ya que en Intrusos contaron cómo habría comenzado el vínculo amoroso, como parte de un triángulo muy enigmático que generó grandes sorpresas en todos.

“Mariano en un momento conoce a Camila y ella queda embarazada de Mariano, pero salía también con Mario en ese momento. Ellos armaron una familia, pero quedó en la mira Guerci”, explicaron en el programa que conduce Flor de la V.

Esta versión fue desmentida por el propio Mario Guerci, que habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live para aclarar los tantos. “Con Camila, nos conocemos desde el año 2015/2016, habíamos tenido una historia ahí. Se terminó y nos volvimos a conocer, todo lo que se dijo de las fechas y los tiempos es falso. No hay manera que ella haya estado conmigo y con Mariano, a veces no te queda otra que reírte”, explicó.

Durante la entrevista que concedió, el actor de Coqueluche intentó desligarse de la relación que actual pareja tuvo con Mariano Martínez: “No me quiero meter en los desgastes entre ellos, no da que yo me ponga a hablar de esto”.

El romántico posteo de Camila Cavallo junto a Mario Guerci, su nuevo novio.

En medio de todas estas especulaciones, Camila Cavallo rompió el silencio a través de sus redes sociales y colgó en sus historias de Instagram una foto que refleja sus sentimientos a Mario Guerci, saludándolo por su cumpleaños que fue el pasado 29 de noviembre (cumplió 42).

Junto a una foto en donde aparecen abrazados en un día soleado, la modelo escribió: “Feliz cumple bello, que tengas una gran vuelta al sol”, comentó y luego lanzó muy enamorada: “Te amo”. Definitivamente, la relación entre ambas figuras parece ir viento en popa más allá de los rumores que giran alrededor del pasado de ambos.