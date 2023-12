Tras un año de relación, Demi Lovato se compromete con su novio

Sin lugar a dudas, Demi Lovato es una de las figuras de la industria del entretenimiento mundial que más ha dado que hablar en los últimos años. Y es que la artista ha demostrado que no tiene temor de decir lo que piensa, e incluso ha hablado abiertamente de sus relaciones amorosas y de sus preferencias sexuales, sin que ello la ruborice. Ahora, la cantante sorprendió a todos sus fans al anunciar que, tras un año de estar juntos, se comprometió con su novio Jordan Lutes.

La joven intérprete de emblemáticos temas del género pop como "Sorry Not Sorry", "Échame la culpa" y "Cool for the summer", confirmó a los medios de comunicación y a sus fanáticos que se había comprometido con su actual pareja más conocido como “Jutes”, con quien ha decidido formalizar su noviazgo y casarse luego de un año de relación.

Demi Lovato presumió su espectacular anillo de compromiso. Foto: Instagram/ Demi Lovato

Así comenzó la historia de amor de Demi Lovato y Jordan Lutes

La historia de amor entre Demi Lovato y Jordan Lutes arrancó cuando colaboraron en la composición del tema “Substance”, que fue el sencillo del octavo disco de estudio de la cantante. Desde ese entonces, los artistas se ha vuelto inseparables compartiendo tanto momento cómplices en la intimidad, como también eventos públicos como los Premios Grammy 2023, donde deslumbraron posando en la alfombra roja.

A través de las redes sociales, la pareja no duda en presumir de su amor publicando románticas imágenes juntos y diversos mensajes cariñosos, demostrando así lo consolidada que está su relación. Por su lado, Demi Lovato se ha mostrado muy enamorada escribiendo textos donde habla sobre el despertar a lado de su “mejor amigo” y “alma gemela”, así como también agradecerle a “Jutes” haber aceptado su lado más “auténtico y peculiar”.

Luego de un año de relación, Demi Lovato y Jordan Lutes se comprometieron. Foto: Instagram/ Demi Lovato

¿Quién es Jordan Lutes?

Diversos medios especializados como “TMZ” y “Revista People”, se han hecho eco inmediato de la noticia, confirmando que Demi Lovato, quien se ha definido como “pansexual”, había decidido llegar al altar con su actual novio.

Jordan Lutes, más conocido como "Jutes", es originario de Canadá, donde se desempeña como un artista independiente. En el mundo de la música se destaca como compositor, plasmando con intensas letras, historias de vida, donde habla por ejemplo de su lucha contra las adicciones.

“Lutes” es amante de los tatuajes con los que se ha cubierto más de la mitad de su cuerpo. De acuerdo a los reportes de la prensa, el artista canadiense decidió compartir el resto de su vida con Demi Lovato, a quien le pidió matrimonio regalándole un enorme anillo de diamantes.