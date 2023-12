Otra figura del programa de Pamela David se fue antes de fin de temporada

En medio de los constantes movimientos de integrantes en los programas de aire de la televisión argentina, el magazine de Pamela David enfrentó la nueva baja de una integrante que se fue antes de fin de temporada. Se trata de Natalie Weber, quien explicó el motivo de su salida del ciclo y habló de su situación a futuro.

Consultada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Weber confirmó sobre su baja del envío de David antes de fin de temporada: "Hoy es mi último día porque me voy de vacaciones". De todas formas, la panelista no dejó en claro que su retorno a Desayuno Americano (América) esté garantizado.

"Puede ser, yo creo que sí... Me costó madrugar, pero lo hice con placer, con muchas ganas. Me encanta Desayuno, me parece un equipo de trabajo espectacular. Me gustaría volver porque los quiero a todos", expresó Natalie Weber sobre su posible regreso al programa de Pamela David en 2024.

En tanto que cuando le preguntaron a la modelo sobre la reciente partida de Luisa Albinoni del magazine, Natalie Weber se limitó a agregar: "Lo que pasa es que se termina el año, entonces todos estamos un poco así... Todavía no tengo proyectos para el año que viene".

Por su parte, hace algunos días cuando un móvil del mencionado ciclo de espectáculos le consultó a Pamela David sobre el motivo de la salida de Luisa Albinoni, la conductora aludió a un latiguillo que viene repitiendo el presidente Javier Milei al explicar: "No terminó arreglando. No hay plata".

Mientras tanto, Luisa Albinoni argumentó sobre su final en el envío de Pamela David: "Se hace imposible, si empiezo a hacer cuentas... nos desmayamos todos. Ya estábamos bajos con los sueldos. Yo había pedido otra cosa, pero se que está duro. No hay plata. Y si no hay plata me quedo en casa".