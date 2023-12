La explicación que dio Fátima Flórez sobre el gesto que tuvo con Victoria Villarruel: "Estaba pensando en..."

Luego de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina el pasado domingo 10 de diciembre, este lunes Fátima Flórez, pareja del economista, habló con la prensa sobre su carrera artística y rompió el silencio sobre el triunfo político de la figura de La Libertad Avanza: "Estoy disfrutando mucho este momento, estoy feliz", afirmó la artista.

Además, Florez dio detalles del nuevo espectáculo que estrenará en Mar del Plata muy pronto: "Hay una preventa muy buena, así que la gente está con ganas de pasarla bien. Vamos a presentarlo a partir del 26 de diciembre, en el teatro Roxy. Es un show familiar, como siempre. Vamos a abrir con Taylor Swift". Asimismo, comentó que en esta obra no imitará a Moria Casán por una cuestión de "renovar el show".

La actriz contó que está siendo asesorada por Juliana Awada y otras personas. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

"¿Vos te sentís primera dama o se sentís Fátima, artista de hace años?", preguntó uno de los cronistas, a lo que la actriz contestó: "¿Siempre vamos a hablar de lo mismo? Me conocen hace muchos años, me conocen como artista. Me encanta y saben que amo a Javier, me encanta ser su novia. Lo quiero mucho, estoy muy enamorada".

Después, Fátima Flórez fue consultada por el video que se volvió viral donde parecía que le estaba oliendo el cabello a Victoria Villaruel, vicepresidente del país. La artista aclaró el gesto que tuvo: "Se viralizó, fue como un meme. Siempre que voy a una iglesia o catedral suelo apoyarme y estaba pensando en lo que se estaba diciendo en la oración y simplemente fue eso, un acomodarme; pero obviamente que no me voy a dormir en un segundo. Se ve que lo pasaron en cámara lenta, en donde se me ve cerrando los ojos, pero estaba pensando en ese sentimiento", explicó la actriz.

Este fue el video viral de Fátima Flórez y Victoria Villarruel

Por otro lado, Fátima comentó está recibiendo el asesoramiento de Juliana Awada y otras personas más. "Juliana y muchas personas se acercaron a darme su opinión y es bien recibida por gente que es idónea en el tema", contó la actriz.