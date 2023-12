Jésica Cirio mostró cómo fue el egreso de su hija Chloe del jardín de infantes

2023 fue un año fuera de lo corriente para Jésica Cirio y bastante difícil de sobrellevar a raíz de los conflictos legales que debió enfrentar desde que estalló el escándalo del YateGate. Sin embargo, la conductora de Telefe siempre mantuvo su sonrisa gracias a su hija Chloe.

Con sus seis añitos, Chloe Insaurralde es la luz de los ojos de Jésica Cirio. Y en las últimas horas, la modelo compartió en sus redes un divertido “dump” de fotos de la semana, donde entró un evento muy importante para las dos: el egreso de la nena del jardín de infantes.

En 2024 Chloe va a empezar primer grado y aún no quedó claro si lo cursará en Argentina o en Miami, donde se especuló que la presentadora de La Peña de Morfi se instalaría en los próximos meses, para arrancar desde cero, lejos de su ex, Martín Insaurralde, con su nuevo novio.

Como sea, Jésica publicó en su cuenta de Instagram varias instantáneas divertidas del último día de jardín de infantes, un acto que terminó a pura fiesta, con guerra de espuma y serpentina entre los compañeritos de su hija.

El orgullo de Cirio en el egreso del jardín de su hija Chloe. Instagram Jésica Cirio.

“Chau, jardín. Amo verla bailar”, expresó la ex de Martín Insaurralde, al publicar la selección de fotos y videos de la última semana donde se la ve con la pequeña, a pura risa y alegría, de cara a las vacaciones.

Chloe Insaurralde terminó el preescolar con una fiesta de espuma y serpentina. Instagram Jésica Cirio.

Qué hará Jésica Cirio en 2024

Desde noviembre que se especula con la continuidad de Jésica Cirio en el canal de las pelotas. “El año que viene, aparentemente, ella no continuará en La Peña y dijeron que se va a ir a vivir un año a Miami”, indicó Laura Ubfal en Intrusos, tras una nota fallida con la conductora en los estudios de Telefe.

“Yo no sé cómo hará con el papá de su hija. No sé por qué se va, pero supongo que querrá estar tranquila”, agregó la periodista. Por su lado, su compañera Marcela Tauro no se ahorró comentarios sobre la negativa de Cirio de responder a la prensa. La conductora y su hija Chloe se instalarían en Miami en 2024. Instagram Jésica Cirio.

“Ella no habla y creo que tiene que aprender que pertenece a este mundo, porque sigue trabajando en esto”, recriminó Tauro, y añadió: “A mí no me gusta que se escape, podría decir ‘el tema lo está manejando mi abogado’ y ya está. Me pongo a pensar y también puede contestar ‘no puedo hablar’, no sé…¡algo!”.