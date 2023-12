Mimi Alvarado confesó cómo le cayó Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli

Ya no quedan dudas de que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están más que afianzados en su relación de pareja. Incluso, ya conocen a parte de sus respectivas familias. Justamente, quien habló en las últimas horas fue Mimi Alvarado, la mujer de Luciano “El Tirri”, primo del conductor.



Ya de vuelta en la Argentina, la dominicana acompañó al primo de Marcelo Tinelli a Intrusos. Allí, Florencia de la V y sus panelistas les preguntaron por la reciente nueva relación del conductor del Bailando 2023.



“¿Cómo fue la primera vez que tu primo (Tinelli) la llevó a la casa? Vos estabas en la casa y entra una participante, Milett. ¿Qué hiciste?”, le preguntó la conductora del programa de América a Luciano “El Tirri”.



“Fue muy fuerte para mí, porque es como lo que vos decís, estás en el concurso y después verla en la casa. La abracé y le dije: ‘Hola, compañera’. Yo me llevo bien orgánicamente desde que la vi. Yo tengo buena onda en general con todos”, respondió el primo de Marcelo Tinelli.



En ese momento, Guido Záffora tomó la palabra y le preguntó directamente a Mimi Alvarado cómo le había caído a ella particularmente Milett Figueroa, la mujer que conquistó a Marcelo Tinelli.

Mimi Alvarado y Luciano "El Tirri" hablaron de Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli. Foto: captura de TV.



“Y a vos, Mimi, ¿cómo te cayó Milett?”, le consultó el panelista de Intrusos a la mujer de Luciano “El Tirri”. “Milett me cayó súper. Yo ya había hablado con ella. Me decía: ‘Mimi, por favor, cuando tú llegues, vamos a cantar’. Porque yo imito. Así que nos juntamos un ratito. Pero me cayó bien”, contestó Mimi Alvarado.



Hay que destacar que Luciano “El Tirri”, además del lazo familiar que lo une con Marcelo Tinelli, es una de las personas de mayor confianza del conductor del Bailando 2023, por lo que la opinión tanto de él como de su mujer, Mimi Alvarado, es muy importante.