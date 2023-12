Los Tekis presentó su nuevo videoclip con Sergio Galleguillo y el Chaqueño Palavecino

La reconocida banda Los Tekis nos sorprende con el estreno del videoclip "Guitarrero de Amanecidas", junto a El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo.

Este emocionante clip fue particular y especial, no sólo porque fue grabado en la ciudad de Salta, en Casa Grande un emblemático bar de Salta, si no porque en un ambiente íntimo y auténtico, el video reúne a destacados folkloristas del norte argentino, incluyendo a Los Nocheros, Ahyre, Los Cabales, y muchos más, en un viaje nostálgico para El Chaqueño Palavecino, quien emocionalmente recordó sus épocas como chofer de colectivo.

En la trama, se lo ve como el conductor que recoge a Los Tekis de una juntada, encontrándose con Sergio Galleguillo y otros músicos, logrando una de las mayores juntadas de folkloristas del norte en un único lugar.

Esta canción forma parte del último álbum de Los Tekis, titulado "Todos Nos Vamos a Morir Igual", que ha logrado unir a provincias como Jujuy, La Rioja y Salta en un solo encuentro musical.

Mirá el videoclip de Los Tekis

El videoclip representa una verdadera juntada de amigos, donde la música fluyó en un asado entre ellos, celebrando su amistad de años. Esta pieza audiovisual no sólo es una obra excepcional, sino también una representación auténtica de la amistad y la pasión por la música que caracteriza a estos talentosos artistas. ¡Reviví la emoción y la autenticidad del folclore argentino con "Guitarrero de Amanecidas"! Miralo por Youtube en el canal de Los Tekis Oficial