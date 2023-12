La conmovedora historia de la canción que unió a Ricky Sarkany y a su hija hasta el último día

En un momento de profunda emoción en Noche al Dente, Ricky Sarkany recordó a su hija Sofía, quien falleció el 29 de marzo de 2021, a los 31 años, al hablar, además, de la emotiva canción que los unió hasta ese último día.



“Ricky, yo te voy a decir algo. Es un programa que me cuesta mucho hacer. Me emociona mucho escucharte hablar de cualquier cosa. Hoy te estudiaba y lloraba en mi casa mientras veía y leía tus entrevistas”, comenzó diciéndole Fer Dente al diseñador.



“Tenés algo, como un ángel, una luz, podés estar contándome la historia de esta copa que a mí me conmueve. Y no quiero dar muchas vueltas alrededor, más allá de lo que pasó con tu hija Sofi. Yo te escucho y algo me resuena”, agregó el conductor.



Luego, al pasar al banquito de los sueños, una de las secciones más emocionantes del programa de Fer Dente en América, Ricky Sarkany contó la historia de la canción “Forever Young". “Es el tema que más le gustaba a Sofía, es el tema con el que se despidió de este plano”, explicó el diseñador.



“Yo no encontraba qué había de hermoso cuando le pusieron el tema y le hablaban, la acariciaban, el pulso le iba bajando y entró la enfermera y dijo: ‘No sé qué está haciendo, pero el pulso se normalizó’. También se le cayó una lágrima, ella estaba intubada. Entonces, uno empieza a pensar ciertas cosas. Y con este tema, que es el que más le gustaba, la abrazaban”, agregó Ricky Sarkany.

Ricky Sarkany y su hija Sofía.



“La verdad es que no sé si puedo repetir: ‘Fue hermoso’, pero el día que me pase no quiero que nadie esté triste, yo quiero que todo el mundo esté feliz porque yo fui feliz con todas las cosas que me pasaron”, confesó el diseñador sobre ese momento tan doloroso y a la vez especial.



“Ella sabía perfectamente todo. Nosotros no queríamos aceptar esa realidad. Sofía se fue con ese tema que a ella tanto le gustaba. Y yo lamento no poder abrazarla y darle besos en el cachete, decirle cosas al oído, tener los consejos que me daba. Ella se fue millonaria de momentos, de enseñanzas. Esto, para mí, es como si fuera un homenaje”, concluyó.