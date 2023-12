Estos fueron los fuertes mensajes que Marina Calabró le envió a su hermana Iliana: "Me lastimó..."

Si bien hubo días en los que se tiraron munición gruesa mediáticamente, Iliana y Marina Calabró finalmente lograron reconciliarse y se mostraron nuevamente en familia, luego de que la mayor de las hermanas acusara a la otra de haberla bloqueado de WhatsApp.



En una nota con Socios del Espectáculo, las hermanas Calabró confirmaron que las cosas ya están bien entre ellas, pero en el afán de mostrar las pruebas de esto, se les escaparon algunos detalles sorpresivos.



Sucede que Marina Calabró quiso dejar evidencia de que ya había desbloqueado a su hermana, Iliana Calabró, pero mostró, sin querer, algunos de los mensajes que se enviaron en los últimos días y que dan cuenta de que hubo un conflicto entre ellas.



“Pero te desbloqueé enseguida”, dijo Marina Calabró, al momento de mostrar la pantalla del celular, para que se viera en cámara que en el chat decía que había desbloqueado a su hermana hacía unos días.



No obstante, en ese momento, se vio en pantalla parte de la fuerte conversación que habían tenido anteriormente y que había provocado que escalara el conflicto familiar entre ellas, que por suerte ya quedó solucionado.

Mensaje de Marina Calabró a Iliana. Foto: captura de TV.



“Me lastimó. ¿Era necesario? Horrible lo que me hiciste. Lo lamento mucho”, le decía Marina Calabró a su hermana Iliana en la charla de WhatsApp, antes de que, efectivamente, la terminara bloqueando.



Por su parte, Iliana Calabró mostró las pruebas de su lado y se pudo ver, además de su mensaje, que la foto de perfil de Marina no estaba, por lo que la captura era del momento en el que la tenía bloqueada. “Marina, tal vez son duros para vos mis dichos. Mis emociones y mis sentimientos hacia vos me llevaron…”, le decía en su mensaje.