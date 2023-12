Ysy A suspendió su show en Huracán por el fuerte temporal: cuándo se hace

Este domingo Ysy A iba a realizar un show en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El trapero iba a cerrar el año con este show histórico para su carrera en el estadio de Huracán de Parque Patricios, pero finalmente el mismo se postergó por el temporal que azota a la ciudad.

"Mi amor, para toda mi gente del otro lado, para todas mis hermosuras en este domingo tan loco, tan raro acá en la Ciudad de Buenos Aires, les comunico del Palacio de Bucó, acá en el Estadio Huracán, estamos con todo mi equipo, hicimos todo lo posible, todo lo que teníamos en nuestro alcance y el show va a tener que ser reprogramado para este próximo martes, a la misma hora, con las mismas entradas válidas", cuenta Ysy A en un video publicado en las redes sociales.

Recordemos que el temporal azotó a CABA y Provincia de Buenos Aires en la madrugada y el alerta meteorólogica continúa durante toda la jornada de domingo.

El show de Ysy A será este martes.

"Nos excede completamente lo que está pasando, la situación meteorológica es muy fuerte para la gente que no sepa, hubo un temporal muy muy fuerte en Buenos Aires esta noche que no suele pasar, hace años que no pasa algo así, se volaron árboles, postes, pedazos de casa, hubo incidentes en un montón de lugares, así que por el cuidado de ustedes y por el riesgo que conlleva, no nos queda otra opción que pasarlo para este próximo martes", agragó Ysy A.

"A mis demoledores les agradezco por el aguante de siempre, imagínense el dolor que tengo yo de estar anunciando esto, la gana que tengo de estar tocando en este lugar, hacer mi primer cancha de fútbol, pero la espera va a valer y nos vemos este próximo martes para hacer el mejor show de nuestra vida mi amor, Buenos Aires. Se los juro!", finaliza el video del trapero.

Mirá el video de Ysy A