La reacción de Roberto García Moritán al enterarse que Pampita y Benjamín Vicuña pasarán las fiestas juntos

Falta una semana para que se celebre la Navidad y en las últimas horas se conoció que Pampita y Benjamín Vicuña decidieron compartir La Noche Buena con sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán. ¿Qué piensa Roberto García Moritán?



Sabido es que la relación entre la modelo y el actor no había terminado para nada bien en su momento, en medio del comienzo del romance de él con La China Suárez. Sin embargo, lograron recomponer el vínculo por sus hijos.



De esta manera, ambos tomaron una decisión muy sana en lo familiar: van a pasar juntos la Navidad. Sobre esto habló en las últimas horas Roberto García Moritán, el marido de la jurado del Bailando 2023.



“La mesa va a estar repleta de amigos y familia. Caro es muy amiguera”, comentó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en una charla con Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en la pantalla de Canal 13.



“Va a ser en forma de cadena porque mi ex se volvió a casar, lo mismo del lado de su ex. Así que va a ser la familia de Caro, la familia de la familia de Caro… Son momentos muy lindos. Me encanta”, agregó Roberto García Moritán.

Roberto García Moritán y Pampita.



“¿Son celosos?”, le preguntó la panelista Estefanía Berardi. “No, la verdad es que no. Creo que no podría estar con alguien como Caro si lo fuera”, respondió el dirigente político de Juntos por el Cambio.



“Y ella tampoco me demostró nada de eso. Somos muy prolijos en ese sentido. Tratamos siempre de transmitir la confianza necesaria para que no aparezca la situación”, concluyó Roberto García Moritán.