La fuerte queja de Juana Viale a Benjamín Rojas en la mesa

Una vez más, fiel a su estilo, Juana Viale dio que hablar este domingo al mediodía en una nueva edición de 'Almorzando con Juan'. Es que fue una mesaza cargada de información, actualidad y novedades teatrales sobre la temporada de verano.

Cecilia Dopazo, Noelia Marzol, Damián Di Pace, Carolina Amoroso y Benjamín Rojas fueron los grandes invitados pero Juana Viale arrancó filosa contra uno de ellos y no se guardó nada, al punto que durante su bienvenida, le disparó sin filtros.

La mesaza que pasó por 'Almorzando con Juana' este domingo lluvioso

En este marco, la nieta de Mirtha Legrand, tenía el foco puesto, en ni más ni menos, que en Benjamín Rojas: "Venís con pretensiones”, le dijo seria, haciendo alusión a una actitud que este tuvo durante mucho tiempo para con su programa. Es que, al parecer, Juana Viale le presentó un reclamo por la cantidad de veces que lo llamó para ser parte del ciclo y nunca aceptó.

Durante el ingreso del cantante y actor al estudio, la conductora le recordó y fue directo al hueso: “Yo te había dicho hace mucho de venir y vos me decías que no. Y al final, una vez viniste”.

Pero Benjamín Rojas no se calló y le respondió, con cierta ironía: "Me encanta venir a tu programa” y agregó: “Yo también lo quería decir". Sin embargo, en ese instante, Juana Viale acotó: “A partir de ahora vas a venir todos los años que yo esté al aire. Prometido”.

Con una sonrisa en su rostro, el actor de Rebelde Way asintió sin tapujos: “Sí, voy a venir, voy a venir (...) Ahora estoy acá como una carmelita descalza (...) Lo que pasa que ya te dije, hay que venir cuando hay que venir, a decir algo”. Como era de esperar, la hija de Marcela Tinayre, antes de pasar a la mesa, le retrucó: “Estuvo rudo”.

Benjamín Rojas asistió, después de mucho tiempo, al programa de Juana Viale

No obstante, no quedó ahí. Porque aunque parecía que la serie de palitos a Benjamín Rojas por parte de Juana Viale había terminado, lo cierto es que no, ya que luego de que ambos se dieron la mano e hicieron un pase de cuentas, se sentaron todos en la mesa.

Allí recibieron a Jimena Monteverde, la cocinera del programa, quien presentó la entrada del menú. Con una arenga del actor, la nieta de Mirtha Legrand dijo: “Vos acá, podés hacer lo que quieras, mientras sigas viniendo al programa y no te hagas el exquisito como hiciste una vez”. “Acá estoy, firme”, le contestó el artista.