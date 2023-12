En Perros de la Calle armaron una peluquería y cortaron el pelo en vivo

En lo que ya es un clásico del programa con su “out of context Perros de la Calle”, el ciclo de Andy Kusnetzoff tuvo un desopilante momento hace unos días cuando se improvisó una peluquería y cortaron el pelo en vivo en Perros de la Calle.



En publicaciones que Urbana Play hizo en las redes sociales, tanto en su cuenta de Instagram como en la plataforma X (Ex Twitter), se pudo ver cómo el conductor del programa oficaba de coiffeur.

Andy Kusnetzoff le cortó el pelo en vivo a Cande Molfese en Perros de la Calle. Foto: @urbanaplayfm.



Por su parte, quien se prestó como clienta de la peluquería improvisada fue la reciente incorporación femenina del ciclo radial, Cande Molfese, ex Luzu TV. La actriz se entregó a las manos de Andy Kusnetzoff.



Ante esto, sorpresivamente los comentarios en Instagram no fueron del todo positivos. Muchos usuarios de dicha red social aseguran que “ya no saben qué hacer” porque “el programa es un embole”.



Muchos comentarios de los seguidores de Urbana Play fueron en esta misma dirección y hasta pidieron por la vuelta del viejo Perros de la Calle, que supo ser tan exitoso durante más de una década en radio Metro.

No obstante, hubo otros que expresaron su aprobación con los contenidos generados, considerándolos divertidos y hasta destacando que este tipo de momentos le otorgan algo de alegría a las mañanas.



Es más, entre los comentarios, hacía alusión a las caras que Cande Molfede ponía mientras Andy Kusnetzoff le cortaba el flequillo. Nadie podrá decir que la actriz e influencer no es una persona verdaderamente valiente.