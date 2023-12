El explosivo descargo de Ángel de Brito contra una importante figura: "Insulta, amenaza y..."

Fiel a su estilo impiadoso, Ángel de Brito hizo un furioso descargo contra una importante figura, luego de que en las redes sociales un usuario le hiciera una fuerte crítica al conductor y a su programa, LAM.



Sucede que, en los últimos días, volvió a hablarse mucho sobre la escandalosa separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey, en lo que también se vio involucrada de manera casual, la madre del actor, Carmen Barbieri.

Ángel de Brito y Carmen Barbieri.



Todo comenzó a escalar nuevamente cuando Sofía Aldrey le concedió una entrevista a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América. Esto, por supuesto, no le gustó para nada a Carmen Barbieri.



Es que la ex pareja de Federico Bal no lo dejó muy bien parado. Incluso, llegó a asegurar que hay más famosas con quienes él habría sido infiel, además de los nombres que se hicieron públicos, como los de Claudia Albertario y Estefanía Berardi.



En ese marco, en una nueva interacción con sus seguidores de Instagram, Ángel de Brito le respondió a un usuario que le arrojó una feroz crítica tanto a él como a su programa en general.

Ángel de Brito destrozó a Carmen Barbieri.



“Los que se cuelgan de Carmen son ustedes; ella responde. Cuando suelten, ella suelta también”, le escribió un usuario de Instagram a Ángel de Brito en el sticker de preguntas de sus historias.



Ante este comentario, Ángel de Brito decidió responder con un fuerte descargo contra Carmen Barbieri. “Carmen, desde el día uno, se metió en las sábanas de su hijo e hizo un show. Ante la opinión desfavorable. Insulta, amenaza y descalifica. Y se victimiza”, contestó.