Como nunca antes, Fede Bal habló de su escándalo con Sofía Aldrey

Sin duda, uno de los grandes escándalos del año fue la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, en medio de un sinfín de pruebas de infidelidad por parte del actor con varias mujeres del mundo del espectáculo.



En una nota con LAM, el actor se refirió como nunca antes a la escandalosa separación, a pesar de que al principio estaba algo negado a hablar. “El sábado pasado hablé con Sofía”, le comentó el cronista. “Sí, ya sé, rey, miro la tele, vivo en la Argentina, tengo las redes”, contestó.



“No tengo opinión. Yo te entiendo, pero no te puedo dar un título, porque no tengo opinión. Yo no hablo de esto. ¿Cuántas notas me hiciste ya de este tema? ¿Hablé alguna vez?”, explicó Fede Bal, antes de desatarse a hablar.



Es que, en referencia a esa nota de Sofía Aldrey con LAM, el periodista abordó una cuestión algo particular: la supuesta adicción de Fede Bal al sexo. “Yo nunca dije eso. A ver, es muy gracioso tener que explicar esto. Yo nunca dije que voy a terapia a curarme. Yo nunca traté mis infidelidades con Sofía como si fueran un problema psiquiátrico. Yo fui a terapia porque tenía que aclarar un montón de cosas de mi accionar que no estaban bien. Ir a terapia no tiene por qué ser por un problema. Ir a terapia tiene que ser sanador”, argumentó el actor.



“Nunca dije que tengo un problema ni que soy adicto al sexo. ¿Tan insolente te creés que soy? Es muy feo que todos piensen que digo eso para no levantar la mano y decir: ‘Me la mandé feo, me equivoqué’. Yo no lo dije. Fue muy gracioso porque se instaló”, agregó Fede Bal.



“Me lo preguntó Flor de la V hace un tiempo. Fue como gracioso ver el graph, pero yo nunca lo dije. Y al contrario: dije que no creía tener una adicción al sexo. Una adicción te trae problemas. Ser adicto a algo es terrible, tener una dependencia de algo es terrible, porque no podés generar vínculos porque estás todo el tiempo pensando en una sola cosa”, recordó el hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal y Sofía Aldrey.



Asimismo, sobre ese mismo eje, el actor explicó cuál sería el factor que hace que sus relaciones nunca terminen del todo bien. “Yo dije que tengo como una demanda de una necesidad de estímulos todo el tiempo cuando me pongo en pareja. Debe ser difícil también. Debe ser una chotada ser novia mía. Soy muy demandante con el mensajito y esas cosas. Sino, siento como que me apago”, remarcó.



“No me separo a tiempo. Está mal lo que hago, muy mal”, reconoció Fede Bal, que una vez insistió en su autocrítica. “Yo siempre levanté la mano cuando me equivoqué. Cuando me preguntaban, dije que a la única persona que tenía que pedirle perdón era a Sofía y listo, cerré el tema”, cerró.