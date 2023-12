Carolina Amoroso contó cómo fue su dura infancia en Venezuela

Por estos días, las historias de vida son muy recurrentes y, en esta oportunidad, fue Carolina Amoroso quien decidió abrir su corazón y contar parte de su dura infancia que vivió en su Venezuela.

El lugar elegido fue la mesaza conducida por Juana Viale, precisamente en 'Almorzando con Juana', programa que se emite por El Trece, los domingos a las 13:45hs. Este mediodía, Carolina Amoroso estuvo de invitada junto a Benjamín Rojas, Cecilia Dopazo, Damián Di Pace y Noelia Marzol.

Carolina Amoroso contó sobre su dura infancia en Venezuela

Si bien la periodista nació en Brandsen, provincia de Buenos Aires, a los ocho años se mudó junto a su familia a Río Gallegos, donde estuvo radicada por tres más, mientras que a sus 11 años emigró a Venezuela.

"Yo tengo un hermano viviendo en Canadá, otro en Colombia. Vengo de una familia de ex patriados. Mi padre trabajó siempre en la industria del petróleo, por eso vivimos en Venezuela, en Ecuador. Después se fueron al norte de México y a Brasil", comenzó recordando la comunicadora.

Y agregó: "Escribí un libro, que lo vine a presentar aquí contigo (por Juana Viale), sobre el éxodo venezolano. Obviamente tiene otras características porque es un exilio, un desplazamiento forzado. Me quedo con una frase que me dijo una amiga, que está en el libro, que dijo 'exiliarte es divorciarte enamorado. Es un desgarro'".

Además, Carolina Amoroso explicó: "Pienso también que muchas veces el ex patriado lo que busca en la fantasía al retorno es viajar en el tiempo, volver a un tiempo. Cuando vuelve se siente muy extraño. A mí me pasaba siendo pequeña, yo volví a la Argentina y me sentía medio extranjera".

La periodista, Carolina Amoroso, vivió 5 años en Venezuela y no la pasó bien

Siguiendo por la misma línea, en 'Almorzando con Juana' manifestó: "Tenía esa sensación de extrañamiento. En realidad, cuando vuelvo lo que quiero es viajar en el tiempo. Muchas veces en la vuelta ya había alguien que era central en el armado de mi vida que ya no estaba. Viví 4 años en Venezuela, en los inicios de Hugo Chávez. Fue a fines del 98".

Y cerró dejando ver lo más profundo de su historia: "Mi madre, que es profe de literatura y siempre estuvo muy involucrada en pensar la política, hablaba desde muy temprano de política en mi casa. Cuando escuchó aquella primera cadena de Chávez, mi mamá le dijo a una amiga suya venezolana 'creo que se acaban de comprar un dictador'".