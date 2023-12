Selena Gomez responde al ataque de una fan sobre su rostro

Selena Gomez es una de las celebridades más queridas y reconocidas de la industria del entretenimiento a nivel global, sin embargo, a lo largo de su exitosa carrera ha tenido que enfrentar varios obstáculos, por lo que ha pasado por varios momentos complicados. Entre ellos, la cantante ha sido atacada por su aspecto físico, como ahora, cuando recientemente una fan realizó críticas sobre su rostro y ella le respondió de una manera muy particular.

Luego de que en redes sociales se haya generado revuelvo al confirmar su romance con el productor musical Benny Blanco, Selena Gomez fue blanco de críticas debido a un comentario realizado por una fanática en el que sugería a la estrella pop que se “quitase sus rellenos o implantes de mejilla”.

Hace unos días, Selena Gomez anunció su romance con el productor Benny Perry. Foto: Instagram/ Selena Gomez

La artista no tardó en responder al ataque dándole un toque de humor y desenfado a su mensaje. "Jajajaja, apenas me he puesto Botox baby girl", le contestó la actriz de 31 años de edad en su mensaje en Instagram.

Cabe remarcar que, hasta el momento, Selena Gomez mantuvo en reserva cualquier procedimiento estético que se pudiera haber realizado en este último tiempo, así como también se había mantenido sin responder a los ataques que había recibido sobre su aspecto físico.

La flamante novia de Benny Blanco, quien acaba de cambiar su tradicional look de cabello oscuro por un color castaño claro, brindó una entrevista recientemente donde se sinceró hablando de lo que pensaba sobre la belleza, al mismo tiempo de admitir que haber sido una estrella infantil le había afectado en la percepción de su imagen.

Selena Gomez respondió con confianza y seguridad el ataque de una fan. Foto: Instagram/ Selena Gomez

En un reportaje publicado a comienzos de diciembre, Selena se sinceró con respecto a lo que pensaba de sí misma tras haber empezado a trabajar siendo una niña aún. "Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje. No puedo creer cuántas horas he pasado en terapia a causa de que este tema que me deprime un poco", admitió.

Sin embargo, con el paso de los años, Gomez aprendió a lidiar con eso y ahora, según sus propias palabras, se siente “feliz y positiva” al maquillarse, y es por ello que con este nuevo ataque que recibió sobre su rostro, la artista ha podido enfrentar la situación con plena confianza y seguridad.

Y es que ahora se la puede ver a Selena Gomez luciendo radiante y llena de positivismo, lo que puede ser producto del gran momento personal que está atravesando luego de haber confirmado su relación amorosa con Benny Blanco, con quien estuvo recientemente celebrando en Nueva York el cumpleaños de una de sus mejores amigas Taylor Swift.