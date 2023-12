Quién reemplazará a Antonio Laje en América tras su pase a LN+

Antonio Laje dejará América TV. Si bien hace ya varios meses que se viene hablando de la posible salida del periodista de la señal del cubo, no fue hasta las últimas horas cuando se confirmó que no renovará contrato y que en el horizonte se vislumbran nuevos desafíos.

Las razones de este portazo que pega Antonio Laje son múltiples. Si bien todos los años se habla de su continuidad -se encuentra al frente de Buenos Días América- en el último tiempo trascendió la versión de una fuerte interna entre él y Marcelo Tinelli, quien ahora es gerente artístico de la señal.

Uno de los primeros en informar este cortocircuito entre el periodista y el conductor del Bailando 2023 fue Jorge Rial, que advirtió los controversiales deseos del empresario para darle un lavado de cara al programa matutino.

"Una de las primeras medidas que quiere imponer la logia de Marcelo Tinelli en la programación de AmericaTV es el noticiero de Antonio Laje. En la intimidad lo llaman Tristonio y, entre los cambios, sería incorporarle un cómico", explicó el conductor de Argenzuela.

Durante las últimas semanas de noviembre y principios de este mes, fue Marina Calabró quien brindó más detalles sobre la realidad del conductor de BDA. "Alguien me comentó que a los encargados de la señal no les habría gustado, no le habría convencido la bajada editorial", explicó la columnista de Lanata sin filtro.

"Desde el riñón de Antonio me dijeron que no firmó aún con América. Tiene dos ofertas más, una en Buenos Aires, quizás LN+, y otra de un medio de la región (en la radio rumorearon que podría ser El Observador)", aseguró luego.

Antonio Laje dejará Buenos Días América, su clásico programa.

Este viernes, Marina Calabró ratificó su información y hasta confirmó la salida de Antonio Laje del canal. Además explicó que se mudará a LN+ y que tomará las mañanas de dicha señal, en el horario de 6 a 10. Solo resta la firma para sellar el acuerdo.