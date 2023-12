Qué le dijo Lali Espósito a Ángel De Brito en la charla privada que tuvieron tras su escándalo

Esta semana Lali Espósito lanzó su nuevo videoclip de Mi Fiesta y decidió reunirse con sus amigos para celebrar en un bar de Palermo. A la salida del evento, Santiago Sposato, notero de LAM, intentó entrevistarla pero ella se negó a dar una nota y se fue rápidamente en su auto, una actitud que sorprendió fuertemente a Ángel de Brito.

¿Cuál fue la sorpresa? Que esta no resulta ser una actitud común en Lali Espósito, quien siempre se mostró divertida, muy buena onda y hasta con una gran predisposición para hablar del tema que fuese. Sobre todo si es con LAM.

Lali Espósito siempre se había mostrado buena onda con LAM.

Ahora bien, cabe destacar también que estos no vienen siendo los mejores tiempos para la cantante, ya que ha estado recibiendo varias críticas y cuestionamientos por su ideología política. Y con la derrota del oficialismo en las elecciones presidenciales el clima se habría picanteado aún más.

Lali Espósito fue una de las que firmó el petitorio al que se adhieran varios artistas pidiendo votar a Sergio Massa, y en los últimos días Iñaki Gutiérrez, community manager de Javier Milei, se refirió a ella como “delincuente”, por sus contratos con el gobierno saliente.

De hecho vale aclarar que Santiago Sposato iba a hacerle preguntas bastante al hueso si llegaba a entrevistarla, aunque lo cierto es que antes de llegar a hablar con ella fue interceptado por los guardaespaldas de la artista.

El notero de LAM contó después que le dijeron que Lali Espósito estaba de mal humor porque la repercusión del lanzamiento no fue la esperada. Sin embargo, la negativa de dar una nota sorprendió a todos y las críticas siguieron llegando.

La respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron por Lali Espósito.

En este contexto, Ángel de Brito se puso en contacto con ella y reveló picante su charla privada con la cantante. Para evitar malos entendidos, el conductor contó que está todo bien entre ambos, a pesar de que ella ignoró a su notero.

“¿Qué creés que le pasó a Lali que no le contestó al notero?”, le consultó un seguidor al periodista en sus redes, a lo que el jurado del Bailando quiso evitar polémicas y respondió: “Me dijo que estaba cansada y que había arrancado a las 7 AM. No pasa nada, como dije ayer en LAM, hablaremos otro día...”.