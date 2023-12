Pampita reveló el motivo por el que no va a quedar más embarazada

Pampita y Roberto García Moritán se encuentran juntos desde 2019. La modelo y el legislador porteño comenzaron un inesperado romance que con el paso de los años se consolidó y terminó emergiendo como un gran amor, conformando una feliz familia con el correr del tiempo.

La pareja se casó al poco tiempo, el 21 de noviembre de ese mismo 2019 en el Palacio San Souci de San Fernando con 250 invitados que disfrutaron de una boda llena de amor y emoción. El amor fue creciendo cada vez más.

Juntos, Pampita y Roberto García Moritán conformaron una gran familia ensamblada compuesta por Santino y Delfina, los hijos que tuvo el empresario con Milagros Brito, y Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación de la modelo con Benjamín Vicuña. Además, el 22 de julio de 2021 tuvieron su primera hija juntos: Ana.

La pareja es sin dudas una de las más queridas por el público, por lo que sus seguidores siempre están pendientes de si van a seguir agrandando la familia o no. Este mismo interrogante lo reveló la jurado del Bailando 2023 en una reciente nota.

En una charla que sostuvo con Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, la modelo de 45 años habló sobre el deseo de volver a ser madre, aunque reconoció que esto no podrá ser posible.

“Yo siempre quiero agrandar la familia, pero Robert no quiere”, le dijo Pampita al notero de SdE. Luego, sincerándose al respecto, agregó: “Es verdad que ya somos muchos igual, pero me gustaría ser mamá otra vez ¡Siempre quiero!”.

Pampita y Roberto García Moritán son padres de Ana, como parte de una gran familia ensamblada.

Pero esta multitudinaria familia sería un impedimento, por lo que la jurado del Bailando se resignó al confesar: “Tiene que ser consensuado, claramente, así que no creo que suceda. Me parece que no voy a poder convencerlo, pero igual lo entiendo porque somos muchos”.