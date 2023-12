Yanina Latorre insultó de arriba a abajo a Estefi Berardi por pedir una tarjeta alimentar

Al hueso, sin mediar filtros ni eufemismos. Nada la detiene a Yanina Latorre cuando desea expresar su descontento, su bronca, su ira en una editorial. Ahora, la blonda lanzó munición pesada con una artillería de insultos contra Estefi Berardi que quedaron resonando en el aire.

Todo se remonta a una opinión extraña de la panelista de Carmen Barbieri, que se subió a un tuit de Jorge Rial que refería a los planes sociales y a las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. "Y me subo a ese tuit de Rial, pienso igual, yo quiero la Tarjeta Alimentar porque me mato laburando y cómo es eso, me gustaría saber", sostuvo.

Una consideración liviana y peculiar, dado que proviene de una persona con trabajo registrado y en una industria bastante potente como la televisión. Sus dichos provocaron una inmediata oleada de reacciones, de réplicas de toda índole contra Berardi.

En ese grupo de personas que se expresaron en contra de Estefi se ubicó Yanina. En el desarrollo de su programa de radio, que se emite por El Observador Fm 107.9, la blonda le sacó filo a su lengua y armó un descargo furioso, repleto de concepciones hirientes contra su ex compañera de LAM.

"Ayer en el aire en Poco Correctos empezaron a leer y contar las quejas hacia todos los anuncios del ministro de Economía. Bueno, a lo que se sumó la iluminada Berardi, panelista, que cree que es buena trabajando y que se merece el lugar”, arrancó en su alocución.

Motorizada en su combustible de iluminar la vida privada de los otros, Yanina se metió con las propiedades de Estefi y gritó: "Te compraste un departamento nuevo en Mar del Plata ¿Quién te lo garpó reina? Te compraste un auto 0 KM antes de irte de LAM”.

Yanina destrozó a Estefi Berardi.

Y fiel a su estilo, la mujer de Diego Latorre la insultó: “Te estás victimizando cuando la gente no tiene un mango para comer ¿No te da vergüenza ser tan pelotuda?". Y para rematarla, Yanina bramó: "Aparte hace un año en LAM y en Twitter matabas a los kirchneristas porque te garch… a uno del PRO y ahora como tu poron.. es de C5N tenés que atacar y pedís un tarjeta Alimentar”.

Para cerrar, la angelita exteriorizó que le generaba sensaciones negativas las declaraciones de Berardi: “¿No te da vergüenza? ¿No sabes lo que es la Tarjeta Alimentar Estefi Berardi? No podés estar en un medio, me das vergüenza ajena".