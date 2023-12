Ricky Sarkany rompió en llanto al confesar qué hizo su hija antes de morir

Ricky Sarkany estuvo como invitado en Noche al Dente (América), y allí se quebró en llanto al recordar a su hija Sofía, fallecida el 29 de marzo de 2021. El diseñador confesó que hizo la joven en sus últimos minutos de vida, y contó detalles de su vida tras ese momento de drama sin igual.

“Nosotros si algo tenemos es sonreír, y sonreír es lo más barato que hay en el mundo, porque no es que uno se siente mejor cuando sonríe, sino que la otra persona se siente mejor cuando te ve sonriendo. Es distinto a si te ve enojado o preocupado. Algo que nos caracteriza siempre es sonreír”, comentó iluminado Ricky Sarkany en un momento de la entrevista ante un conmovido Fer Dente.

Luego, sobre la muerte de su hija por un cáncer de útero, se explayó: “Aunque no nos guste hablar de esto, la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Para mucha gente es causa de angustia, para otros es el motor que nos hace cada día disfrutar de una manera distinta. Hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo fuera un milagro”.

En el segmento del ciclo nocturno de Fer Dente en que los invitados eligen canciones de su vida, Ricky Sarkany eligió emocionado Forever young, de Alphaville, porque fue justamente el tema que escuchó Sofía antes de morir. “Es el tema con el que dejó la Tierra. Sofía estaba realmente mal y tres días antes nació Felix, su hijo, por vientre subrogado. Pudo disfrutarlo, lo esperó y lo vio”, detalló el diseñador.

En tanto que sobre la despedida de Sofía, Sarkany contó que estuvo rodeada poro sus hermanas, quienes la acariciaban mientras sonaba la mencionada canción. “Uno empieza a pensar ciertas cosas. Y con este tema, que es el que más le gustaba, la abrazaban. La verdad es que no sé si puedo repetir ‘fue hermoso’, pero el día que me pase no quiero que nadie esté triste, yo quiero que todo el mundo esté feliz porque yo fui feliz con todas las cosas que me pasaron. Yo se lo dije a algunas personas especiales, tuve una vida maravillosa, fue muy doloroso lo que pasó, pero yo te aseguro que Sofía fue inmensamente feliz”, reconoció el entrevistado.

Por último, Ricky Sarkany le dijo a Fer Dente que siente que hablar de ella es homenajearla, y el conductor entonó Forever young ante su conmovido invitado.