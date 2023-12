Los duros comentarios que recibió Jésica Cirio tras compartir una receta de helado de pistacho

Desde sus redes sociales, Jésica Cirio compartió una receta para hacer un helado de pistacho, y varios usuarios en las redes sociales deslizaron duros comentarios contra la conductora poor los precios de los ingredientes. La exesposa de Martín Insaurralde no se quedó callada y respondió categórica.

Mientras encara la recta final de la temporada en medio de una polémica por la investigación de su patrimonio, Jésica Cirio sigue trabajando firme en las redes sociales, patrocinando un abanico de marcas y productos. Además, entre los contenidos que últimamente comparte la modelo, se destacan sus recetas culinarias, que no siempre son bien recibidas por los internautas.

A los tres millones y medio de seguidores que tiene en las redes sociales, Cirio les compartió el listado de los ingredientes para un helado de pistacho y dátiles. Entre los requisitos, enumeró 400 milimitroos de leche de coco, 100 gramos de pistachos y cinco dátiles Medjool. Automáticamente, la líder de La Peña de Morfi (Telefe), recibió filosas críticas por los precios de los insumos, y ella contestó tajante.

“Una millonada el helado”, “Baratito tu helado”, "Tenés idea de precios?"; fueron algunos mensajes que recibió Jésica Cirio. Entonces ella retrucó.“Te aseguro que el kilo de helado está más caro, no es para hacer todos los días, es para darse un gusto. Yo la comparto porque me encanta. El que la quiere y puede hacer, genial, si no en Instagram hay un montón de recetas dulces más económicas que podés hacer”.

La respuesta de Jésica Cirio a las críticas por su receta. Foto: Instagram @jesicacirio.

La indignación de los seguidores de Jésica Cirio en las redes sociales es entendible, ya que la influencer compartió su receta justo en medio de una complicada semana en cuanto a inestabilidad de precios por la trepidante inflación, que lleva a que los ingredientes que solicitó para la preparación ronden los 12 mil pesos.