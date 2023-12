La indignación de Gastón Trezeguet al recordar cuánto cobró por llegar a la final de Gran Hermano en 2001

En medio de las nuevas medidas económicas del flamante gobierno de Javier Milei, incluyendo el plan de dolarización que tiene el mandatario, Gastón Trezeguet se indignó al recordar cuánto ganó por su participación en Gran Hermano 2001, edición del popular reality en que llegó a la instancia final.

En estos días, se viralizó un video de aquella temporada del exitoso programa, en que los participantes hablaban sobre la crisis económica y el precio del dólar. Entonces Gastón Trezeguet les hizo saber a sus seguidores en las redes sociales cuánto le pagaron por su destacado paso por Gran Hermano.

Gastón Trezeguet recordó el saldo que le dejó su participación en Gran Hermano 2001. Foto: X @GastonTrezeguet.

“Vos seguramente ni habías nacido, pero cuando yo llegué a la final de Gran Hermano y se repartió el premio entre los finalistas. Año 2001, un peso un dólar. El banco no solo me los transformó en pesos a la fuerza, sino que ni pesos me dio, me dieron papelitos de colores, patacones”, escribió Trezeguet en su cuenta de X.

A partir del comentario del actual panelista de Gran Hermano, los usuarios recordaron la infinidad de billetes y bonos que circularon en ese entonces para paliar la crisis, entre ellos los lecop, los patacones y los federales.

Gastón Trezeguet padeció la crisis de 2001 al cobrar su premio de aquella edición de Gran Hermano. Foto: Instagram @gastontrezeguet.

Sin embargo, en medio de las repercusiones por el posteo de Gastón Trezeguet, algunos internautas apuntaron para apuntar contra el exparticipante de Gran Hermano por su defensa a Javier Milei. “¿Y entonces por qué hiciste campaña para que volviera el modelo que te dio papelitos? ¿Sos tonto?”, “Los que sí habíamos nacido y tenemos un dedo y medio de frente, decidimos no votar a quienes hoy están comenzando la nueva gestión porque son los mismos de esa época o sus admiradores", "Te dieron un par de patacones y votaste nuevamente volver ahí Gastón”; fueron algunos de los mensajes que recibió el panelista.