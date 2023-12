Gustavo Sofovich reveló quién será el conductor de Polémica en el Bar

En los últimos días estalló el conflicto en Polémica en el Bar: Gustavo Sofovich ya no quiere saber más nada con que Marcela Tinayre continúe siendo la conductora del programa de América.



Si bien la hija de Mirtha Legrand tiene intenciones de seguir, el productor ya hizo explícito su deseo de que conduzca, por ejemplo, Baby Etchecopar. De esta manera, dejó bien en claro que busca cambiar el perfil en la conducción.



Por su parte, Marcela Tinayre comentó que, si bien no se desespera por la confirmación de que siga al frente de Polémica en el Bar, dejó en claro que le gustaría continuar. “Mi vida no cambia mucho con Polémica o sin Polémica. A mí me gusta trabajar”, dijo.



Ante esta situación, en Mañanísima hablaron con Gustavo Sofovich sobre esta situación y le preguntaron por el futuro de Polémica en el Bar, sacando a la luz un posible reemplazante en la conducción.



Es que mencionaron que en una nota reciente a Jey Mammon se mencionó que recibió varias propuestas para volver a trabajar en la televisión, por lo que las especulaciones no tardaron nada en instalarse.

Gustavo Sofovich confirmó que Marcela Tinayre no seguirá en Polémica en el Bar. Foto: captura de TV.



“¿Va a hacer Polémica? ¿La sacás a la Tinayre para poner a Jey Mammón?”, le preguntó Majo Martino a Gustavo Sofovich, quien, para sorpresa de todos, no respondió, pero dejó una sonrisa cómplice que podría estar confirmando el rumor.



“Ya está”, comentó Gustavo Sofovich, dejando la duda sobre a qué se refería con ese “ya está”. En tanto, desde el programa de Canal 13 insistieron sobre eso. “No voy a hablar del tema”, dijo el productor. “No está nada mal que le propongas a Jey. Me gusta que esté en Polémica”, opinó Carmen Barbieri.