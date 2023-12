El inesperado problema que casi deja sin casamiento a Christian Sancho y Celeste Muriega

Finalmente y después de casi dos años de relación, Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron y disfrutaron de una hermosa luna de miel en Punta Cana, República Dominicana. Sin embargo, no todo fue fácil.



Sucede que la pareja tuvo un inesperado problema que casi los deja sin luna de miel en la increíble isla caribeña. Todo lo revelaron en las redes sociales, con algo de gracia y un poco de enseñanza para sus seguidores.

Christian Sancho y Celeste Muriega. Foto: @celestemuriega.



“¡Llegamos de pedo! Adivinen qué pasó”, comenzó contando Celeste Muriega en sus historias de Instagram. Un percance importante impidió que llegaran a tiempo al aeropuerto de Ezeiza, al que arribaron 45 minutos tarde.



“Pasaron cosas. ¿Viste que cuando uno se muda generalmente se complica todo? Se pierden cosas y bueno, se nos perdió el pasaporte. Es el día de hoy que no sé dónde está. O sea, no lo encontré y no lo voy a encontrar nunca”, continuó.



Allí, el actor y protagonista de Sex intervino en el video de Instagram para hacer un comentario sobre lo sucedido. “¿Quién te dio las palabras mágicas? ¿Quién te dio la señal? Contala bien, contala bien”, le dijo Christian Sancho, dándole el pie.

Celeste Muriega, en Punta Cana, junto a Christian Sancho. Foto: @celestemuriega.



“Mi amigo estaba en el aeropuerto. Entonces él no tuvo mejor idea que llamarlo y ahí estuvo averiguando y lo pudimos sacar desde ahí”, reveló Celeste Muriega en sus historias de Instagram.



“Si pierde el pasaporte o están vencido, van y lo piden. Obviamente tiene dos horas o tres. Y esto había que resolverlo en dos horas y media”, aconsejó Christian Sancho a los usuarios de las redes sociales. “Y yo tuve el ojete gigante de que me lo resolvieron en media hora, así que pude viajar y ahora estamos en Punta Cana”, agregó Celeste Muriega.