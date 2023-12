Conoce a Edgar Bahena, el novio de Kate del Castillo

La reconocida actriz mexicana Kate Del Castillo aseguró estar pasando por su mejor momento personal a lado de su novio Edgar Bahena, con quien se siente feliz y muy enamorada. En una reciente entrevista, la protagonista de la serie “La reina del sur” habló de sus anteriores matrimonios y de cómo se siente con su nuevo amor, quien es un director de fotografía de cine y ha trabajado en películas como “Herederos por accidente” (2020), “La Guzmán” (2019), “Los elegidos” (2019), “Tres milagros” (2018) y “Pacientes” (2012), entre otras producciones.

Durante la conversación que mantuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la actriz se refirió a su primer matrimonio con Luis García, y su segundo esposo Aarón Díaz.

En junio de 2023, Kate del Castillo y Edgar Bahena cumplieron dos años de noviazgo. Foto: Instagram/ Kate del Castillo

"Estoy muy feliz, estoy de una manera diferente enamorada y tranquila", dijo sobre su actual relación con Edgar Bahena. "Creo que todas las veces anteriores que me enamoré no estaba tranquila, estaba siempre esperando algo o intranquila de que yo no estaba lo suficiente. Eso te mantiene en una cuerdita floja que siempre es incómoda. Por primera vez me siento que soy yo cien por ciento, que estoy con alguien que quiere estar conmigo y yo estoy con él porque quiero estar con él. Todo fluye, todo es fácil. Si es para toda la vida qué increíble, ya no estoy esperando más", confesó la también empresaria.

Kate del Castillo y Edgar Bahena llevan dos años de noviazgo y la relación marcha sobre ruedas al punto de que el director de cine ya conoció a los padres de la actriz, con quienes mantiene una cordial relación. Cabe destacar que para su segundo aniversario, en junio de 2023, la pareja realizó un romántico viaje a París que la productora compartió con sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 10,1 millones de seguidores, publicando una imagen de ambos frente a la torre Eiffel.

Edgar Bahena, ya convive con los padres de Kate del Castillo. Foto: Getty Images

Edgar Bahena nació en Cuernavaca, México, y se formó académicamente en artes visuales, por lo que se desempeña como director de fotografía en películas y campañas publicitarias.

Durante la entrevista con Rosado, Kate del Castillo reveló que su novio, quien es 10 años menor que ella, es muy buen cocinero. "Soy muy masculina. Edgar, mi pareja, él es el que cocina. Él es fotógrafo, director de fotografía de cine. Yo soy una mujer muy práctica, pero no quiere decir que no soy cariñosa y no soy detallista", dijo. Para finalizar, la actriz comentó que su novio ya tiene hijos y que ella no tiene planes de convertirse en madre.