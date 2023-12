Así fue el escandaloso concierto de Romeo Santos en Venezuela

Romeo Santos es sin lugar a dudas una de las figuras más importantes de la industria musical, quien con su exitosa carrera ha conquistado millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente el artista se presentó en el aeropuerto militar “La Carlota” en Caracas, Venezuela, donde brindó un concierto escandaloso. El show comenzó con 8 horas de retraso lo que provocó la ira de sus fanáticos.

A través de las redes sociales los seguidores de Romeo Santos expresaron su descontento con lo sucedido con el espectáculo. "Reembolso", exigió una seguidora, mientras que otros decidieron hacer bromas sobre el hecho. "Son las 5 de la mañana, y yo no he dormido nada”, dijo otro fan.

Romeo Santos comenzó su show en Venezuela con 8 horas de retraso. Foto: Getty Images

Por su lado, el artista se disculpó sobre el escenario con su público. "Nunca le he faltado el respeto a mi público. Nunca he llegado tarde. Nunca he cancelado un show. Esto es sencillamente, totalmente culpable la empresa que organizó el evento. Y aunque no es mi culpa siento la responsabilidad de nuevamente pedirles excusas a ustedes por esta situación. Quiero hacer un brindis esta noche por los mejores fanáticos del mundo, y evidentemente, por los más pacientes", expresó.

Según reportó el diario “El País”, aún se desconocen las causas del retraso del concierto, que estaba previsto arrancar a las 20hs y comenzó cerca de las 4 de la madrugada.

Ahora, se ha generado un escándalo luego de darse a conocer que uno de los responsables de la empresa que llevó a Romeo Santos a Venezuela, hace un tiempo está encerrado en la cárcel por ser acusado de narcotraficante. Supuestamente, el empresario Juan Carlos Araujo, quien está privado de su libertad y es co-propietario de la conocida compañía “Solid Show”, fue el encargado de contratar al artista con raíces dominicanas.

El show de Romeo Santos en Caracas arrancó a las 4 de la madrugada. Foto: Getty Images

Asimismo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio a conocer que llevará adelante una investigación contra los organizadores del concierto realizado en un aeropuerto militar. Saab confirmó que investigará uy sancionará a las empresas “Panteras Entertainment” y “Global Boletos Venezuela”, quienes fueron dos de las firmas responsable del evento "por agraviar y abusar de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos".

Mira el video

El fiscal general de Venezuela también confirmó que abrirá otra investigación contra el director de la prisión “El Rodeo”, Argenis Guerra, por haber permitido que Araujo, siendo un recluso, haya participado en la organización del show de Romeo Santos.

Cabe remarcar que, el empresario Juan Carlos Araujo fue detenido en 2020 luego de que un avión de su propiedad fuera confiscado en República Dominicana con 459 Kilos de cocaína y utilizar la estructura de la firma “Solid Show” para lavar dinero proveniente del narcotráfico.