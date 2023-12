Pamela David se sinceró sobre el verdadero motivo de la baja de Luisa Albinoni de Desayuno Americano

Hace algunos días, Luisa Albinoni confirmó su salida de Desayuno Americano, el magazine que conduce Pamela David por la pantalla de canal América. Y ahora, la líder del ciclo se sinceró sobre el verdadero motivo de la baja de la carismática actriz.

Consultada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la razón de la renuncia de Albinoni, David comenzó: "Me contó la producción del tuit que puso sobre la desvinculación. No terminó arreglando".

Luisa Albinoni no sigue en Desayuno Americano. Foto: Captura TV.

Luego, Pamela David dejó en claro que Luisa Albinoni optó por no seguir en el programa porque no le habría convencido la suma que le ofrecían. "No hay plata", remarcó la conductora de Desayuno Americano parafraseando a Javier Milei, sobre el punto que definió la salida de la artista.

Por su parte, Albinoni le confirmó al ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Se hace imposible, si empiezo a hacer cuentas... nos desmayamos todos. Ya estábamos bajos con los sueldos. Yo había pedido otra cosa, pero se que está duro. No hay plata. Y si no hay plata me quedo en casa".

De todas formas, Luisa Albinoni reconoció que su estadía en el ciclo de Pamela David fue agradable al remarcar: "Fue muy lindo, la pasé muy bien, una experiencia increíble pasar de la cocina a estar con mis compañeros en la mesa. Aprendí mucho de ellos, aunque costó al principio. Después de 50 años resolví quedarme un poco quieta".

Según trascendió, Albinoni estaría evaluando alguna propuesta para regresar al teatro, y además seguirá adelante con su proyecto de docencia teatral para adultos mayores.