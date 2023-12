La importante oferta laboral que habría recibido Cristina Pérez de la TV Pública

Hace algunos días atrás, Cristina Pérez confirmó en La Trama, programa emitido por LN+, su retiro de la conducción de Telefe Noticias. La periodista estuvo al frente del noticiario por más de 20 años junto a Rodolfo Barili.

"Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron (a Luis Petri) como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene", dijo la comunicadora en aquella entrevista.

Pérez y Barili son unas de las duplas del periodismo más conocidas.

Este martes, la audiencia argentina se llevó una gran sorpresa al ver a Cristina Pérez conducir la transmisión de la ceremonia judía de Janucá por la TV Pública, donde estuvo presente el nuevo presidente del país, Javier Milei.

Si bien la periodista recibió una oferta laboral de Telefe para tener un programa propio en el canal, ahora se supo que Pérez habría recibido dos importantes propuestas más.

La periodista participó en la TV Pública este martes.

En horas de la mañana de este jueves, Nacho Rodríguez, columnista en Mañana Sylvestre de Radio10, reveló que a la exconductora de Telefe Noticias le habrían llegaron dos ofertas: por un lado, para ser la directora de la TV Pública; y, por otro, para tener un programa propio en LN+ de lunes a viernes en el horario de las 23 horas, en el lugar que ocupa, actualmente, Viviana Canosa.