Gran Hermano 2023: Quiénes son los primeros nominados

Este lunes comenzó Gran Hermano 2023 por Telefe. Veintidós participantes, once mujeres y once varones, ingresaron a "la casa más famosa del mundo" entre el lunes y el martes. Y aunque no han tenido demasiado tiempo para conocerse lo suficiente, este miércoles les tocó su primer Gala de Nominación.

Cabe destacar que en esta primera semana, los concursantes no pudieron votar a Sabrina Cortez, quien ingresó el día martes, ya que obtuvo la inmunidad en el desafío que propuso Gran Hermano. Cortez tendrá la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa este jueves, pero también deberá enviar a otro, de los que no haya quedado este miércoles, a la misma; una nueva regla en el reality.

Juliana reveló sus votos de la nominación espontánea. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Catalina Gorostidi fue la primera participante que ingresó al confesionario para realizar su nominación. También se conocieron los votos de Juliana Scaglione, quien realizó hace algunas horas la nominación espontánea. La jugadora le dio tres votos a Denisse González y los otros dos a Zoe Bogach.

En los últimos minutos del programa, Santiago del Moro anunció los nombres de los cuatro participantes que quedaron nominados: Juliana Scaglione, con 22 votos; Zoe Bogach con 9; Hernán Ontivero con 7; y Catalina Gorostidi con 6.

Mirá cómo anunció Santiago del Moro a los nominados de Gran Hermano 2023

La decisión de eliminar a uno de los jugadores de la casa en el programa será del público. Para votar a algunos de estos participantes, se debe ingresar a la siguiente página: GHargentina.com.ar.