Gran Hermano 2023: Juliana estalló contra sus compañeros tras quedar nominada

Este miércoles se vivió la primera gala de nominación de Gran Hermano 2023. Cada uno de los 22 participantes pasaron por el confesionario para dejar su voto y explicar los motivos de su decisión.

Finalmente, quienes quedaron en placa fueron cuatro participantes: Juliana Scaglione, Zoe Bogach, Hernán Ontivero y Catalina Gorostidi.

Pero la noticia no cayó muy bien en una de las "hermanitas", quien se mostró furiosa con sus compañeros por quedar en placa. Hablamos de Juliana, quien no tuvo problemas en enfrentar a sus compañeros: "Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar p... es mi micrófono", comenzó expresando visiblemente enojada.

"Cada uno vino acá por algo. Yo vine a c... de risa de mí de como soy de personalidad. Dejen de decirme: ‘Juli, basta, Furia, pará'. Porque más me dicen eso, más ganas de irme me dan", agregó.

"¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá adentro, literal. Yo ya sé lo que va a pasar conmigo, lo sé, porque me pasa en la vida en general. A mí la gente siempre me señala, me apunta con un dedo. Listo. Relajen, Si no quiero que me abracen no me abracen. Si no quiero que me toquen, no me toquen", finalizó.

Recordemos que todavía queda un instancia de salvación este jueves. Sabrina Cortés, quien ganó la prueba del líder y con eso consiguió inmunidad, tiene el poder de salvar a alguien de la placa, pero también deberá nominar a otro en su lugar (con la ayuda de quien haya salvado). Ahora, solo resta saber cuál será la jugada de Sabrina de cara a la gala de eliminación del domingo.