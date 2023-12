Estas canciones de Taylor Swift fueron inspiradas en sus exnovios

Ayer miércoles 13 de diciembre Taylor Swift cumplió 34 años de edad y sus fans de todo el mundo le hicieron llegar sus felicitaciones y cariño a través de las redes sociales, que explotaron de mensajes y canciones de la estadounidense, quien se inspiró para componer algunos de sus más icónicos temas en sus exnovios.

La artista nació en Pensilvania, Estados Unidos, y arrancó su carrera siendo muy joven. A los 14 años incursionó en la música country, para luego ir evolucionando y desarrollando otros géneros hasta destacarse en el pop, convirtiéndose en una de las cantantes más representativas de la industria, hasta llegar a ser nombrada recientemente como “Persona del año” por la prestigiosa revista “Time”.

Taylor Swift fue nombrada como "Persona del Año" por la revista Time. Foto: Instagram/ Taylor Swift

Las canciones de Taylor Swift escritas para sus exnovios

De acuerdo a muchos de sus fans, quienes han estudiado e investigado las composiciones de Taylor Swift, existen en su repertorio varias canciones que están dedicadas a sus exnovios, con lo que vivió una relación tormentosa y terminaron por romperle el corazón. Y es que, para componer sus temas, la artista se inspira en experiencias amorosas propias, que muchas de esas historias llegaron a ser traumáticas, aunque le ha servido para conectar con millones de fans alrededor del mundo que se han sentido identificados con su música.

En la actualidad, Taylor Swift mantiene una relación amorosa con el jugador del Kansas City Chief de la NFL, Travis Kelce, sin embargo, la artista tuvo otros novios en los cuales se ha inspirado para componer algunos de sus más representativos temas. Su primer gran amor fue Brandon Bordello, a quien le dedicó las canciones “Our Song” y “Tim McGraw”, que formaron parte de su disco debut "Taylor Swift".

Taylor Swift escribió varias canciones basadas en sus experiencias amorosas. Foto: Instagram/ Taylor Swift

Otra de las celebridades con las que se relacionó la artista de 34 años fue con Joe Jonas, a quien le escribió "Forever & Always”, “Last Kiss” y “Holy Ground”. Por su parte, de su amorío con Taylor Lautner salió la canción “Back to December”, y a John Mayer le compuso tres temas que estuvieron en diferentes discos como “Dear John”, “Ours” y “Would’ve, Could’ve, Should’ve”. Asimismo, a Jake Gyllenhaal le compuso temas de su disco “Red”, “We Are Never Ever Getting Back Together”, “All Too Well”, “Girl At Home” y “The Moment I Knew”.

Mira el video

Siguiendo con las composiciones de Taylor Swift inspiradas en sus exnovios, esta “Begin Again”, dedicada a Connor Kennedy y a Harry Styles le dedicó el sencillo "Styles”, aunque también se cree que “I Know you were trouble” fue escrita para él. “High Infidelity” fue compuesta pensando en Calvin Harris, “Midnight Rain” en Tom Hiddleston, y finalmente, Joe Alwyn le escribió la canción “All The Girls You Loved Before” fue dedicada a Joe Alwyn, uno de los romance más duraderos de la estadounidense.