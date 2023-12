Quién es Sabrina Cortez, la participante mendocina que ingresó este martes a Gran Hermano

Tras varios meses de espera, este lunes 11 de diciembre comenzó una nueva temporada de Gran Hermano. En esta ocasión, la competencia tendrá a 22 participantes. Si bien la mayoría de ellos se dieron a conocer el día lunes, este martes Santiago del Moro presentó a los jugadores que faltaban: Sabrina Cortez y Bautista Mascia.

Pero, ¿quién es Sabrina Cortez?. En su presentación, la joven empezó contando que la apodan "Barbie camionera", "porque cuando abro la boca, la c***", reveló la concursante. Cortez tiene 29 años y es oriunda de la provincia de Mendoza, sin embargo, se encuentra viviendo en Buenos Aires hace 15 años. Ella es contadora, pero se dedica más a "las redes y el modelaje". "No quiero laburar de contadora. Estrés no", dijo entre risas.

Así se presentó Sabrina Cortez en Gran Hermano

En cuanto a su familia: sus padres son militares y ella en un momento pensó en serlo también. La nueva jugadora además comentó que se encuentra en una relación hace 7 años, "con intermitencias", pero que si es necesario estar con otro participante de la casa por estrategia, no tiene problema en hacerlo.

En Instagram, la mendocina (@cortezsabri) cuenta más de 227 mil seguidores; mientras que en Tik Tok (@sabricortez) suma más de 634 mil. La influencer también tiene una cuenta de Only Fans y forma parte de otras plataformas donde se vende contenido erótico.

La participante es contadora. Créditos: Gentileza Prensa Gran Hermano.

Sabrina ha sido la gran sorpresa del reality, ya que 20 minutos después de su ingreso a Gran Hermano se convirtió en la líder de la semana tras haber superado un desafío para nada fácil. Además, "Sabrina" es tendencia en la red social X.