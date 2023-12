Así están hoy los hijos de Carlín Calvo

Luego de haber estado un mes internado, en diciembre de 2020 Carlín Calvo falleció en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Parque Patricios. El actor, que dijo adiós a los 67 años, tuvo dos hijos.



Carlín Calvo estuvo casado con Carina Galucci. De ese amor, llegaron al mundo Facundo, que hoy tiene 24 años, y Abril, que tiene 17. Ambos ya tienen muy bien definido qué buscan para su futuro.

Carlín Calvo y su hijo Facundo.



Por su parte, Facundo sigue el legado de su padre, ya que se convirtió en actor; en tanto que Abril decidió empezar a estudiar inglés y también le dejó una puerta abierta a la posibilidad de seguir los pasos tanto de su padre como de su hermano.



“Gracias, pa, por haber sido el mejor papá del mundo y por haber luchado hasta el final. ¡Te amo y te voy a recordar toda la vida como la persona más fuerte que conocí! Te amo”, había escrito Facundo cuando falleció su padre.



Para Abril fue muy sensible el momento del duelo, dado que a los tres meses del fallecimiento de Carlín Calvo cumplió sus 15 años. No obstante, su madre le preparó una fiesta sorpresa en la que hubo un invitado muy especial: Nicolás Vázquez.



“Con Nico se conoce desde que tenía 2 años, cuando hacían Rumores con Carlín y siempre iba a jugar con Gime (Accardi) y con él. Además, es fan de Casi Ángeles, aunque no es una ficción de su época”, había comentado Carina Galucci.

Los hijos de Carlín Calvo y Nicolás Vázquez.



Por su parte, hace un tiempo, Facundo recordó a su papá y contó, entre otras cosas, que mucha gente le decía que se parecía mucho físicamente, aunque él no coincidiera. Además, reveló un sabio consejo que le obsequió Carlín Calvo.



“Yo nunca me vi parecido físicamente a él, por más que había gente que me lo decía. Pero me sorprendió mucho cuando lo vi un par de veces en Amigos son los Amigos, ya que me vi muy parecido en gestos, movimientos, maneras de hablar, ¡me puso la piel de gallina! No es que lo imitaba inconscientemente. Y un consejo que recuerdo que él me dijo cuando era chico fue: ‘Confiá en vos, metele y que no te importe nada’. Eso es algo que a veces me cuesta”, confesó.