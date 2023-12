Estos fueron todos los novios de Selena Gomez

Hace algunos días, Selena Gómez sacudió las redes sociales al confirmar su romance con el productor musical Benny Blanco. Si bien algunos de sus fans no tomaron del todo bien la noticia, la artista presumió de su nuevo amor e incluso salió a defenderle de las críticas que llovieron sobre él. Así fue que los fans de la cantante recordaron quienes fueron todos sus famosos novios a lo largo de estos años.

Selena Gomez había utilizado su cuenta de Instagram, donde acumula más de 429 millones de seguidores de todo el mundo, para compartir una fotografía donde aparece recostada en el hombro de un hombre, quien se trataba finalmente de Benny Blanco, productor musical con el que trabajó en su canción "I Can't Get Enough", junto a J Blavin y Tainy, terminando así con las especulaciones que corrían en torno a su situación sentimental.

Selena Gomez y su nuevo novio Benny Blanco. Foto: Instagram/ Selena Gomez

Selena Gómez y sus novios famosos

Luego de haber estado soltera en los últimos tiempos, Selena Gomez ha vuelto a apostar por el amor, por lo que la mayoría de sus fans están felices. Así es que la cantante vuelve a estar de novia con alguien famoso, como ya lo ha hecho anteriormente.

Nick Jonas

Una de las primeras relaciones públicas de Selena Gomez fue con Nick Jonas, con quien en 2008 tuvieron un breve romance, e incluso, la cantante, apareció en el video del éxito del grupo Jonas Brothers, "Burnin’ Up".

Taylor Lautner

La exestrella de Disney y el protagonista de la película “Crepúsculo” se conocieron en 2009, y aunque la relación fue muy intensa, no duró mucho tiempo.

Selena Gomez y Justin Bieber fueron novios de 2010 al 2018. Foto: Internet

Justin Bieber

Fue la relación que los fans de Selena Gomez consideran la más bonita de todas. Fueron novios de 2010 a 2018, aunque en 2014 se distanciaron debido a los rumores que corrían en torno a una supuesta relación entre Justin Bieber y Kendall Jenner. Lo cierto es que ese mismo año volvieron pero no con buenos resultado. En 2017, retomaron su noviazgo para terminar definitivamente un año después.

Orlando Bloom

Mucho se ha hablado del fugaz pero intenso romance entre Selena Gómez y Orlando Bloom, quienes supuestamente mantuvieron una relación sentimental en 2016, cuando la cantante se peleó con Justin Bieber. De ahí que el cantante y el actor mantienen un conflicto personal.

Selena Gomez y Orlando Bloom mantuvieron un corto pero intenso romance. Foto: Internet

Nial Horan

En 2015, relacionaron a Selena Gómez con el integrante del grupo “One Direction”, luego de que la pareja haya sido captada en varias ocasiones juntos.

Charlie Puth

En 2016 corrieron rumores de que la artista y el cantante Charlie Puth, con el que colaboró para la canción "We Don't Talk Anymore", tenían un romance. Sin embargo, ambos negaron la relación, aunque años después el intérprete confirmó que estuvieron juntos por un tiempo.

The Weeknd

A principios del 2017, Selena y The Weeknd fueron captados dándose un beso, e incluso después presumieron su amor en la alfombra roja de los “Met Gala”. Sin embargo, a finales de ese año rompieron y la actriz volvió con Justin Bieber.