Así están hoy los hijos de Roberto Pettinato que tuvo con Karina El Azem

Roberto Pettinato y Karina El Azem contrajeron matrimonio en 2007, motivados por la ilusión de construir un vínculo duradero, esperanzados en contruir una familia juntos. Fruto de este amor nacieron Esmeralda y Lorenzo.

Sin embargo, tras siete años de matrimonio, la pareja decidió ponerle punto final a su historia y transitar por diferentes senderos. Más allá de sus asperezas y diferencias personales, Roberto Pettinato y Karina siempre estarán unidos por sus dos retoños, que en la actualidad ya son dos adolescentes.

Respecto al presente del clan que forjó con Roberto Pettinato, Karina El Azem manifestó: "En el imaginario de la gente quizás esté la idea de que somos una familia un poco loca, poco frecuente. Nada que ver. Acá hay mucho amor, respeto, tiempo compartido y diálogo".

Crédito: Tadeo Jones

"Ahora estamos comenzando otro camino: la adolescencia. Vamos bien. Estoy orgullosa de ellos. A Loren le falta poco para terminar el secundario, pero ya está pensando qué hacer después: le encanta la música [toca el saxo como su papá] y hace columnas de fútbol en Mañana de sol, el programa de radio que conduce Roberto".

En este contexto, la ex esposa del conductor agregó: "A Roberto no le gusta el fútbol, pero Loren es un experto. Antes de la cuarentena, Esme también hacía columnas en el mismo programa. Es muy creativa y, para mí, tiene mucho potencial artístico.

Crédito: Tadeo Jones

Con el fin de ahondar en la relación que mantiene con Roberto en el presente, Karina destacó: “Hace diez años que no estamos juntos. Roberto siempre será mi familia. Entiendo que todavía me sigan preguntando por él y que aún genere curiosidad: él es una persona pública y despierta mucho interés”.

Para finalizar, El Azem se refirió a sus ganas de volver a enamorarse."Esme me lo ha preguntado un poco más. Es que me separé hace diez años y es un montón. Mis amigas me dicen que tengo que salir un poco más, pero me cuesta arrancar. Estoy enfocada en mis hijos, en mi trabajo; voy a muestras y vuelvo a casa. No es que crea que no haya hombres ni nada por el estilo; es que, hoy por hoy, los encuentros son más difíciles que antes y las aplicaciones no van conmigo", concluyó Karina.