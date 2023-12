Globos de Oro 2024: Barbie y Oppenheimer, entre las favoritas

Este lunes se dieron a conocer los nominados a los Premios Globos de Oro 2024. Entre los favoritos se encuentran las películas Barbie y Oppenheimer, encabezan el listado de nominados con nueve y ocho nominaciones respectivamente.

La película de Greta Gerwig sobre la clásica muñeca fue distinguida en rubros como Mejor película, musical o comedia, Mejor directora, Mejor guión y Mejor música, además de nominaciones a sus protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling. Fue, además, la película más taquillera del año, con una recaudación de más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, la película del director Christopher Nolan que cuenta l historia del inventor de la bomba atómica cuenta con 8 nominaciones, incluida la de Mejor drama y Mejor director, además sumar rubros para los principales integrantes del elenco, entre ellos Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr.

Siguen en la votación Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, con 7 nominaciones, al igual que Pobres Criaturas, del director griego Yorgos Lanthimos. Por último, con 5, se ubicó Vidas Pasadas, de la surcoreana Celine Song.

Lista de las nominaciones más importantes

Película dramática

Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Killers of the flower moon (Los asesinos de la luna de las flores)

Maestro

Oppenheimer

Past lives (Vidas pasadas)

The Zone of interest (Zonas de interés) Oppenheimer.

Película de comedia o musical

Air (Air: La historia detrás del logo)

Barbie

American Fiction (Ficción americana)

May December (Secretos de un escándalo)

Poor Things (Pobres criaturas) Barbie

Logro cinematográfico de taquilla

Barbie

Guardians of the Galaxy, vol. 3 (Guardianes de la Galaxía, vol 3)

John Wick: Chapter 4 (John Wick: capítulo 4)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 (Misión imposible: sentencia mortal - parte 1)

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-man: a través del spider verso)

Taylor Swift: The eras tour

The Super Mario Bros. Movie (Super Mario Bros. La película) Misión imposible.

Mejor película de habla no inglesa

Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Kuolleet lehdet (Hojas muertas)

Io Capitano (Yo, capitán)

Past lives (Vidas pasadas)

La sociedad de la nieve

The Zone of interest (Zonas de interés) Anatomía de una caída.

Mejor actriz, drama

Annette Benning, Nyad

Cailee Spaeny, Priscilla

Carey Mulligan, Maestro

Greta Lee, Past Lives

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hülller, Anatomía de una caída Sandra Hülller.

Mejor actor, drama

Andrew Scott, All of us strangers

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cilian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon Leonardo DiCaprio.

Mejor actriz, comedia o musical

Alma Pöysti, Hojas muertas

Emma Stone, Poor Things

Fantasia Barrino, El Color Púrpura (2023)

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Margot Robbie, Barbie

Natalie Portman, May December Natalie Portman.

Mejor actor, comedia o musical

Jeffrey Wright, American Fiction

Joaquin Phoenix, Beau is Afraid

Matt Damon, Air

Nicolas Cage, Dream Scenario

Paul Giamatti, The Holdovers

Thimothée Chalamet, Wonka Joaquin Phoenix.

Mejor serie de televisión dramática

1923

The Crown (La Corona)

The Diplomat (La diplomática)

The Last of Us

The Morning Show

Succession Succession.

Mejor serie de televisión, musical o comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso