La dura venganza de la mamá de Nicole Neumann al no ser invitada a la boda

Desde hace más de 20 años que Nicole Neumann no tiene una buena relación con su madre, Claudia Neumann, y parece que no hay reconciliación a la vista. Lo cierto es que su progenitora no estuvo presente en la mega boda que la unió con Manu Urcera y cuando fue consultada al respecto, la modelo sostuvo: “No, no sé, ni idea, pero igual yo no hablo de cosas de mi familia hace años y voy a seguir en ese mismo mood. Así que no sé que dijeron, ni me importa”.

Sin embargo, durante la celebración, Nicole Neumann le tiró un palito a su madre, cuando subió una foto a su cuenta de Instagram junto a su abuela, su papá Bernd y su hermana, Geraldine, acompañada por tres emojis de corazones.

El palito que le tiró Nicole Neumann a su mamá

En ese contexto, Claudia Neumann decidió vengarse de una de sus hijas y tuvo un gesto cariñoso en la última publicación de Instagram de Mica Viciconte. Según se pudo ver, la mujer dejó un “me gusta” en el posteo que hizo la actual pareja de Fabián Cubero y no dudó en mostrarse cercana a ella.

La llamativa interacción se dio en el posteo que Mica Viciconte subió horas antes del casamiento entre la top model y el piloto de autos, Manu Urcera, en el cual compartió un video navideño para promocionar un servicio de streaming. Entre los casi 5 mil “likes” aparece el de la mamá de Nicole Neumann, que además la sigue en las redes sociales.

Pero no es la primera vez que Claudia Neumann tiene un tipo de gesto como este con el pasado de su hija, ya que en su perfil de Instagram, donde tiene un poco más de 3 mil seguidores, hace un año le dedicó un curioso saludo de cumpleaños a su exyerno, Fabián Cubero, junto a una foto donde aparecía él y su actual pareja.

Lo cierto es la relación cada vez está más quebrada y con estas actitudes, no llegarán a buen puerto más con la modelo gestando a su cuarto hijo.

Cabe recordar que el origen de la pelea entre la integrante de Los 8 escalones (El Trece) y su mamá empezó por un motivo económico. Años atrás, cuando ella cumplió la mayoría de edad, se dio cuenta de que sus ahorros eran menores a la cantidad de plata que había generado durante sus primeros años de carrera y responsabilizó a Claudia Neumann.

Por el momento no trascendió ningún tipo de descargo por el lado de alguna de las partes pero lo seguro es que no se dará la tan esperada reconciliación.