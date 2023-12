Filtran el tremendo audio que Daniel Agostini le mandó a su ex mujer

Una vez más, Daniel Agostini quedó en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación de su ex mujer y madre de sus dos hijos más chicos. En LAM trataron el delicado tema y revelaron un fuerte audio que le envió el cantante a Laura, tras el divorcio.



Fue la panelista Fernanda Iglesias quien, en el programa que conduce Ángel de Brito, dio detalles de lo que fue la separación. “El motivo de la separación es que ella se cansó de sus infidelidades, de que él perdía mucha plata en el juego, era muy celoso encima con ella. Él era infiel y era celoso, típico de los infieles. También se cansó de que no la dejara trabajar”, comentó.



“Hoy vamos a escuchar uno de los audios, que hablan de lo mal que terminó esa relación”, anticipó Ángel de Brito. “No, lo mal que él la trataba a ella. Y ahora también la sigue tratando mal. Lo quieren desenmascarar, porque él después va, hace shows, dicen ‘bendiciones’, pero en realidad es una mala persona”, aclaró Fernanda Iglesias en referencia a Daniel Agostini.



“Ellos nunca salieron públicamente en una foto, él siempre fue muy celoso, no la dejaba trabajar, no se podía escuchar en la casa otra música que no fuera la de Daniel Agostini. Me contaron los amigos que llegabas a poner Abel Pintos y se armaba. Lo odia. No puede escucharse otra música que no sea la de él, porque es muy celoso”, explicó la panelista.



“Ella a los 10 años de estar con él se pudre de no trabajar, ya ve que la relación no iba a seguir porque se da cuenta de que él la trataba muy mal. Se pone a estudiar para ser martillero público, se gradúa y la invitan a una fiesta de todos los que se gradúan”, contó Fernanda Iglesias.

Filtran fuertes audios que Daniel Agostini le envió a su ex mujer.



En ese momento, pusieron al aire en LAM el polémico y agresivo audio de Daniel Agostini. “La fiesta esa es para romper la pi… Porque no hacen nada, se rascan la con… Es una pelotudez. Entonces, no me interesa para nada. No me agranda la foto familiar ir a la fiesta de martillero. La verdad es que me chupa bien la c… ir ahí. Si vos querés ir, andá, pero andá ateniéndote a las consecuencias, porque no me causa ninguna gracia. Van a levantar machos”, le decía el cantante a su ex mujer.



Luego de escuchar el audio, Ángel de Brito expresó que no podía creer lo que decía el músico. “Vive en 1820. ¿Es cavernícola o es híper celoso? ¿Tiene estos pensamientos machistas o son celos?”, le preguntó a Nazarena Vélez. “Las dos cosas”, respondió la panelista. “Porque todo lo que plantea ahí y en todos los audios que tenemos, es siempre igual”, acotó el conductor.