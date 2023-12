El motivo por el que Martita Fort no habla nunca de Gustavo Martínez, su segundo papá

Se avecina un nuevo aniversario de ese triste y aciago final, de esa decisión muy personal de Gustavo Martínez, quien se quitó la vida al arrojarse desde el balcón del edificio de Belgrano en febrero de 2022. Las heridas continúan latentes en la familia Fort, por eso Martita reveló los motivos para no hablar de su tutor.

El hombre de confianza de Ricardo Fort asumió la compleja labor de criar a los mellizos, se entregó de cuerpo y alma durante años. Empero, algo sucedió en su mente para ejecutar la determinación de suicidarse con ese salto al vacío desde un piso muy alto.

Recientemente, Intrusos charló con Martita en un evento nocturno y se refirió a las críticas que recibió su hermano Felipe al no nombrar en una entrevista a Gustavo y Marisa como mentores y guías. “Me parece que es muy superficial y muy estúpido esperar que Felipe los nombre para que la gente sepa que fueron y son importantes”, expresó.

En cuanto a mayores detalles de su postura ante esa situación, la joven de dieciocho años ahondó en el papel vital que desarrolla su niñera: “Marisa nos trajo acá. Marisa casi que vive en mi casa. Los dos la amamos”. Además le dedicó una bella concepción a Martínez: “Y a Gustavo lo amamos un montón”.

En cuanto a los factores que inciden en su consideración para jamás referirse a Gustavo en entrevistas o en el plano público, Martita aseveró: “De Gustavo no hablamos porque me parece al pedo. Cada uno sabe lo que siente, sabe lo que lo quiere y no nos parece importante hacérselo llegar a la gente”.

El único mensaje que Martita le dedicó a Gustavo Martínez

En tanto, en el pasado febrero, la heredera de Ricardo Fort posteó un mensaje muy profundo para su tutor y escribió: “Un año ya sin vos. Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño. Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabés”.