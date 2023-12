La conmovedora película romántica que Netflix agregó a su catálogo

Si sos de aquellas personas que les gustan las películas románticas, no te podés perder esta nueva película de Netflix. El pasado viernes 17 de noviembre, Netflix sumó a su catálogo de películas Te esperaré en Venus (See You on Venus, título original), un film de drama y romance que te sacará lágrimas de lo emocionante que es.

Ya son varios los usuarios de la plataforma de streaming que han elegido este largometraje. Actualmente, el film se ubica en el octavo lugar de las diez películas más populares. El largometraje dura 94 minutos.

El film es uno de los más vistos en Netflix. Créditos: Instagram Soypaulet.

La sinopsis de Netflix sobre la película dice lo siguiente: "Con la esperanza de sanar sus corazones rotos, Mia y Kyle viajan a España para buscar a la madre biológica de la chica...,sin sospechar que, en el camino, encontrarán el amor".

Mirá el tráiler de Te esperaré en Venus

Esta conmovedora propuesta cinematográfica fue dirigida por Joaquín Llamas y guionada por Victoria Vinuesa. El largometraje cuenta con la participación de: Virginia Gardner; Alex Aiono; Rob Estes; Veronica del Cerro; Alex Astort; Marjorie E. Glantz.

En cuanto a las críticas, la película ha recibido muy buenos comentarios de quienes ya la vieron. "La recomiendo al 100%"; "Es hermosa"; "Es una película tan hermosa. Se aprende mucho", son algunos de los comentarios en X sobre el film.