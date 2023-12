El radical cambio de vida de Juana Viale sin tecnología

Si bien en más de una ocasión Juana Viale confesó que no es muy amante de la tecnología ni de las redes sociales, en las últimas horas sorprendió al revelar cuál es el nuevo estilo de vida que adoptó.



Según contó la nieta de Mirtha Legrand, desde que perdió su celular se dio cuenta de algunas cosas que no había advertido antes. “Yo les quiero contar que perdí mi celular hace tres meses”, comentó.

Juana Viale.



“Es vida, yo la paso mucho mejor. Me doy cuenta ahora, por no tener teléfono, del consumo del aparato que tiene el otro y me llama mucho más la atención”, agregó Juana Viale en su programa de los domingos en Canal 13.



A pesar de lo que mucha gente podría llegar a pensar sobre estar un tiempo prolongado sin celular, Juana Viale reconoce que no es algo que le esté afectando en este momento de su vida. Incluso, sostiene que lo está llevando muy bien.



“Yo estoy subsistiendo muy bien sin celular; el resto, no”, aseguró la conductora y nieta de Mirtha Legrando en la mesa del último domingo, para sorpresa de los invitados, que quisieron saber más sobre este cambio de vida.

Juana Viale.



“Mi hija me critica bastante. Me dice: ‘Te estoy hablando y no me contestás’. Bueno, no sé, me hubieras llamado antes a casa…”, contó una divertida Juana Viale sobre cómo su familia también tiene que adaptarse a la nueva modalidad.



No obstante, la conductora de Canal 13 reconoció que no descarta la posibilidad de tener nuevamente un celular, aunque aclaró que no será de los modelos más avanzados. “El sapito, el de la tapita, que es sólo teléfono”, concluyó.