Arde la interna en canal América: Luis Ventura destrozó a Marcelo Tinelli

En medio de un intenso fuego cruzado entre distintas figuras de canal América, Luis Ventura destrozó a Marcelo Tinelli por no defenderlo de las duras críticas de Ángel de Brito, todo vinculado a polémica labor de APTRA en la gala de los premios Martín Fierro Latino.

No es el primer cruce que se da entre figuras de primera línea de canal América, y Luis Ventura no dudó en apuntar contra Marcelo Tinelli, gerente artístico de la señal, por no tomar postura sobre los filosos dichos del líder de LAM.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Ventura dejó en claro su enojo con De Brito al retrucar: "Cada uno con su locura, yo ahí no me voy a meter... Pero de ahí a empezar a decir que yo arruiné familias, que nos van a levantar el programa, que esto y que lo otro... A mí me hincha las pelotas".

Luego, Luis Ventura siguió contra el exitoso conductor de canal América advirtiendo: "Entonces, me entro a meter en la carrera de cada uno de los que hablan boludeces. Gente que no sé si está en su sano juicio para tener un micrófono en una pantalla, gente que ha estado en psiquiátricos. A mí pegame, pero pegame donde es cierto. Si me pegás donde es cierto, yo me meto la lengua en el cu...".

Redoblando su postura contra quienes lo critican por su labor al frente de APTRA, Luis Ventura continuó: "Nosotros tenemos un año para corregir y ver dónde fallamos... Eso se puede manejar, ahora lo que no se puede manejar es la mala leche. Yo también sé jugar ese juego, a mí no me asusta".

Luis Ventura deslizó una dura advertencia contra colegas de canal América, incluyendo a Marcelo Tinelli. Foto: Captura TV.

Por último, el panelista de A la Tarde, no dudó en increpar a Marcelo Tinelli por no tomar cartas en el asunto en este tema. En este sentido, Luis Ventura amenazó al mismísimo gerente artístico de canal América al avisar: "¿Quieren entrar en ese terreno? Pero entro desde el número 1 hasta al último orejón. Porque el de arriba, el que está viendo todo esto y se hace el bolu..., y mira para otro lado, ese también es responsable".