Los detalles de la relación entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Mucho se habló de la relación entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, incluso desde la estadía de ambos en la casa de Gran Hermano, en donde compartieron tiempo desde el primero y hasta el último día, dado que fueron finalistas.



Una vez afuera, los rumores de romance se hicieron aún más fuertes. Los fanáticos de ambos siempre se mostraron ilusionados con que se concretara lo que siempre amagaron en la casa de Gran Hermano.

Al parecer, esos deseos se terminaron concretando, aunque sólo se habrían visto a escondidas, como contó Maite Peñoñori en LAM. Allí también se mencionó el rumor sobre un acercamiento entre el salteño y Coti Romero.



Si bien la correntina negó hace unos días que haya pasado algo con Nacho Castañares, no hizo lo mismo con los comentarios en torno a un beso en un after con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, lo que daría a entender que en el caso del salteño sí son ciertos los rumores.



Ante esto, la panelista de LAM contó Julieta Poggio llamó a Coti Romero para preguntarle si había sido verdad que se habían besado en un after hace unos meses. ¿El motivo? En ese tiempo, aparentemente, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se estaban viendo.

“Ella estaba muy enganchada y él no quería formalizar. Siempre se vieron a escondidas”, comentó Maite Peñoñori, quien reveló que la joven actriz y el ganador de Gran Hermano ya no están juntos.



Si bien no hay imágenes que los muestren juntos, más allá de las campañas y presencias que compartieron desde la salida del reality, todo parece indicar que sí hubo un romance entre ellos, pero que ya se terminó.