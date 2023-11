La furiosa reacción de Ángel de Brito cuando le criticaron que nunca habla de su vida amorosa

Si bien es uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina en la actualidad, poco se sabe de la vida privada de Ángel de Brito, ya que suele ser muy reservado y muy cuidadoso de su intimidad.



Justamente, poco se conoce acerca de su vida sentimental, siendo uno de los periodistas que más sabe de la intimidad de los famosos del mundo del espectáculo. Evidentemente, entiende muy bien qué hacer y qué no para mantenerse a resguardo.

Angel de Brito habló de su vida amorosa. Foto: @angeldebritook.



Parece casi imposible pensar en la idea de que algún día Ángel de Brito saque por sí mismo temas relacionados a su vida privada. Por lo que siempre se espera que se aborde desde otro lugar, por ejemplo, con una pregunta.



Son pocas las entrevistas que da el conductor de LAM y jurado del Bailando 2023. No obstante, la consulta sobre su vida sentimental llegó a través de sus seguidores de Instagram, con quienes suele interactuar casi a diario.



En ese sentido, sus fans, en esta oportunidad, no sólo le preguntaron por cuestiones del mundo del espectáculo, sino también por las razones por las cuales no suele hablar de su vida sentimental.

Ángel de Brito contestó por qué no habla de su vida sentimental. Foto: @angeldebritook.



“¿Por qué no hablás de tu vida amorosa?”, le preguntaron a Ángel de Brito en sus historias de Instagram, donde dejó disponible, como casi todos los días, el sticker de preguntas para que sus seguidores evacúen dudas.



“No necesito figurar. Siempre avancé con trabajo”, respondió, de manera contundente, el conductor de LAM y jurado del Bailando 2023. Si bien se mostró algo cortante en su contestación, Ángel de Brito decidió responder esa pregunta cuando tranquilamente podría haberla evitado.