La demoledora opinión de Mauro Icardi sobre la canción de Wanda Nara

Wanda Nara hizo su debut en el mundo de la música con el estreno de la canción "Bad Bitch". En el videoclip, se la puede ver a a la mediática rodeada de joyas y carteras de lujo.

En los días previos al estreno, Wanda estuvo promocionando el lanzamiento desde sus redes sociales para generar la mayor expectativa posible entre sus seguidores. En este contexto, se viralizó un video donde la mediática le pregunta a Mauro Icardi qué piensa de la canción.

"¿El tema mío lo vas a escuchar todo el tiempo?", le consulta Wanda, a lo que el futbolista apela a su total honestidad brutal: "No, la voy a bloquear de mi Spotify". Luego agregó: "Lo bueno es que hicimos un buen negocio ahí, va a entrar buena plata. Sí, vamos a ver... Vamos a ver cómo sale. ¿Sale igual que eso que grabaste? No".

No satisfecha con su respuesta, Wanda le pregunta cómo bailaría la nueva canción, a lo que Mauro hizo un gesto simulando darse la cabeza contra la pared. "Tampoco me sé mucho la letra, no tiene mucha lírica textual", sumó picante.

"Chabón, ¿Sos pelot...? Me voy a enojar, respondió la mediática. "Y bueno, me preguntaste que pienso de la canción", cerró el futbolista.